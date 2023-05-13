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«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 مايو 2023, 05:01 مساء
«سينر» يحمل آمال الطليان في دورة روما للتنس
لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر. (أرشيفية: الإنترنت)
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يحمل لاعب التنس الإيطالي يانيك سينر على كتفيه آمال شعبه في دورة روما للماسترز في كرة التنس، حيث يأمل في استرجاع طاقة فقدها لفترة بسبب المرض على أمل تقديم مشاركة جيدة في بطولة «رولان غاروس» الكبرى.

أقرّ المصنف ثامنًا عالميًا قبل تغلّبه على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس المصنف 104 عالميًا بمجموعتين في الدور الثاني «هناك ضغوط، لكنها إيجابية دومًا، من أشخاص يريدون الخير لي ويدعمونني في اللحظات الصعبة»، وفق «فرانس برس».

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تابع اللاعب البالغ 21 عامًا «عليك أن تكون ذكيًا وتعرف كيف تستخدم ورقة الجمهور. لعبت في كافة أرجاء العالم والجمهور الإيطالي حقًا مختلف، عندما أدخل هنا إلى الملعب الرئيسي أو ملعب بييترانجيلي تكون الأجواء فريدة».

وكدليل على تغيير مكانة اللاعب الأصهب صاحب الوجه الطفولي، لم يُعقد مؤتمره الصحفي الذي يسبق الدورة في غرفة اعتيادية دون نوافذ بجانب الملعب الرئيسي، بل في مكان أكثر أناقة داخل صالة الاتحاد المطلة على ملعب «فورو إيتاليكو» الشهير.

بداية الموسم الجيدة ترفع سقف التوقعات
رغم صغر سنه، يعرف سينر حجم التوقعات المُلقاة على عاتقه، بعد بداية موسم جيدة بلغ فيها ربع النهائي على الأقل في سبعٍ من الدورات الثماني التي خاضها. وفي دورات الماسترز للألف نقطة، الأعلى بعد البطولات الكبرى «غراندسلام»،

بلغ نهائي ميامي ونصف نهائي إنديان ويلز ومونتي كارلو، فضلاً عن لقب سابع في مسيرته في مونبلييه الفرنسية.

ولا تزال روما تنتظر متوجًا إيطاليًا منذ نحو نصف قرن، عندما أحرز أدريانو باناتا لقب 1976. يرى البعض في سينر اللاعب القادر على وضع حد لهذا الصيام.

مشجّع ميلان
يقول رئيس الاتحاد الإيطالي للتنس أنجيلو بيناغي إلى «فرانس برس» «يمثّل فرصة هائلة لم يعرفها التنس الإيطالي في تاريخه، قويّ للغاية ويافع».

يدرك الأهمية الرياضية لسينر فضلاً عن قدرته على «جذب الجماهير والشركات الراعية» حول التنس الإيطالي.

حول حظوظه بالتتويج في روما حيث سيواجه في الدور الثالث الأحد ألكسندر شيفتشنكو، يقول سينر بحذر «سنرى.. لا أحب المقارنة، كثيرون من قبلي حققوا أشياء هامة، هناك الكثير من العمل للقيام به من أجل تحقيق هذا النوع من الأهداف».

أردف اللاعب المولود في قرية على الحدود النمسوية «تدرّبت جيدًا وأشعر بالارتياح».

العودة للمنافسات
عاد إلى المنافسات بعد انسحابه من ربع نهائي برشلونة نهاية أبريل ثم دورة مدريد.

اللاعب الذي لا يهاب القول إنه «قادر على الفوز في المباريات الكبرى»، استعاد إيقاعه هذا الأسبوع بتمارين مشتركة مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش حامل اللقب والمرشح الكبير للتويج بلقب سابع في روما، رغم الشكوك التي تحوم حول حالة كوعه الأيمن.

نوفاك يملك الخبرة
لا يشعر سينر بالقلق تجاه البطل الصربي «كان جيدًا، في الملعب. التمارين دومًا مختلفة عن المباريات، لكن نوفاك يملك خبرة استثنائية».

تابع «عندما واجه صعوبات في الماضي، استعاد موقعه دومًا في روما. هذه السنة أيضًا، سيكون جاهزًا لرولان غاروس».

مع ديوكوفيتش، يتشارك سينر شغفًا ثانيًا: نادي ميلان. وإذا كان خائبًا لخسارة روسّونيري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام جاره إنتر بهدفين لصفر، لا يزال الإيطالي مؤمنًا بقلب الطاولة «يمكننا الفوز إذا كنا متخلفين بمجموعتين».

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