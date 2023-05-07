دورة مدريد للتنس: ألكاراس بطلا على حساب شتروف

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف ثانياً عالمياً، عودته الرائعة من الإصابة التي حرمته المشاركة في بطولة أستراليا المفتوحة، واحتفظ بلقب دورة مدريد لماسترز الألف في كرة التنس بفوزه الصعب في النهائي على الألماني يان لينارد شتروف الـ65 عالمياً بمجموعتين لواحدة بواقع (ستة أربعة) و(وثلاثة لستة) و(ستة لثلاثة) الأحد في المباراة النهائية.

وضد لاعب يخوض في الثالثة والثلاثين من عمره أهم مباراة في مسيرته الخالية من الألقاب وبمباراة نهائية واحدة العام 2021 في ميونخ، عانى ألكاراس الذي احتفل الجمعة بعيد ميلاده الثاني والعشرين، لكنه نجح في نهاية المطاف في تأكيد عودته القوية من الإصابة وتحقيق فوزه التاسع والعشرين هذا الموسم في 31 مباراة، وفق «فرانس برس».

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وأحرز الإسباني بذلك لقبه الثاني توالياً، بعد دورة برشلونة، والرابع هذا الموسم من أصل 5 مباريات نهائية، رافعاً رصيده الى أربعة ألقاب في دورات الماسترز الألف نقطة بعد دورتي ميامي ومدريد العام الماضي وإنديان ويلز هذا العام.

واحتاج بطل فلاشينغ ميدوز 2022 إلى ساعتين و26 دقيقة كي يخرج منتصراً للمرة الثانية من أصل ثلاث مواجهات جمعته بشتروف القادم من التصفيات كخاسر محظوظ «لاكي لوزر» والذي لم يذهب سابقاً في هذه الدورات إلى أبعد من ربع النهائي مرتان.

تفوق على الأراضي الترابية

وهذا الفوز التاسع عشر في 20 مباراة للإسباني على أرض ترابية، في مؤشر جيّد قبل ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة رولان غاروس.

وبعد احتفاظه بلقبه في مدريد، سيكون بحاجة لخوض مباراة وحيدة في روما الأسبوع المقبل لاستعادة المركز الأول في التصنيف العالمي من الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش، وهو الذي أصبح العام الماضي أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ.