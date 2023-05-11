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ساكا قريب من تمديد عقده مع أرسنال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 10:57 صباحا
ساكا قريب من تمديد عقده مع أرسنال
لاعب نادي أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد الصحفي بشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية فابريزيو رومانو أن جناح فريق أرسنال الإنجليزي بوكايو ساكا قريب جدا من توقيع تمديد عقده مع «الجانرز» ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتوصل أرسنال إلى اتفاق مع الجناح الإنجليزي الشاب قبل شهرين حول شروطه الشخصية ومدة العقد، الذي سيربط ساكا بملعب الاتحاد حتى 2028، وفق فابريزيو رومانو.

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ويقدم بوكايو ساكا موسما مميزا مع أرسنال في الدوري الإنجليزي، وقاد فريقه لصدارة المسابقة حتى آخر خمس جولات منها، قبل أن يتنازلوا عن الصدارة لملاحقهم المباشر وبطل النسخة السابقة مانشستر يونايتد.

ساكا وموسم مميز مع أرسنال
وقدم ساكا 11 تمريرة حاسمة لزملائه كما سجل 13 هدفا خلال 35 مرحلة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قبل أن يودع فريقه بطولة الاتحاد الأوروبي «اليوروبا ليغ»، وكذلك منافسات الكؤوس الإنجليزية.

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