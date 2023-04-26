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«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 02:21 مساء
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
مباراة سابقة بين مانشستر سيتي وأرسنال. (أرشيفية : الإنترنت)
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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره أرسنال، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت ليبيا، على ملعب الاتحاد في قمة المرحلة الثالثة والثلاثين بالدوري الإنجليزي لكرة القدم «البريميرليغ»، التي قد تكون حاسمة في تحديد البطل.

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يحتاج أرسنال المتصدر إلى حشد كل قواته للتغلب على مضيفه مانشستر سيتي حامل اللقب، وتعزيز آماله بتتويج أول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم منذ 2004، واعتبرت المباراة المرتقبة أنها ستكون حاسمة للقب «البريميرليغ»، يتقدم أرسنال بقيادة المدرب الإسباني مايكل  أرتيتا على سيتي بفارق خمس نقاط، لكن السيتي لعب مباراتين أقل، وبالتالي ستكون الأمور بين أيدي لاعبي المدرب غوارديولا بحال فوزهم في مبارياتهم المتبقية، أو تحقيق نتائج أفضل من أرسنال.

مواجهات مهمة لمانشستر سيتي
أرسنال حصد تقدما بلغ 11 نقطة في الأسابيع الأخيرة، ليفرض ضغطا على سيتي الحالم بالتتويج على جبهة أخرى، بعد بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلاقي ريال مدريد الإسباني حامل اللقب في مواجهة نارية، كما أن سيتي يحارب على جبهة الكأس المحلية، ويلاقي غريمه وجاره مانشستر يونايتد في 3 يونيو.

تراجع ملحوظ في نتائج أرسنال
أظهر أرسنال قلة خبرته في مقارعة سيتي على اللقب، فأهدر تقدمه بهدفين مبكرين أمام ضيفه ليفربول (2-2)، ثم أمام مضيفه وجاره وستهام (2-2)، قبل أن يصارع الجمعة الماضي في الرمق الأخير لقلب تأخره (1-3)، وخطف نقطة التعادل من ضيفه المتواضع ساوثهامبتون متذيل الترتيب (3-3)، ليخسر المدفعجية ست نقاط في المباريات الثلاثة الأخيرة.

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