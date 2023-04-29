دوري السلة الأميركي: ليكرز يحجز بطاقة التأهل بفوزه على غريزليز

القاهرة - بوابة الوسط

حجز لوس أنجليس ليكرز بطاقة نصف نهائي المنطقة الغربية بأسلوب مشوّق الجمعة، بتغلبه بفارق أربعين نقطة على ضيفه ممفيس غريزليز، فيما فرض ساكرامنتو كينغز مباراة سابعة حاسمة على غولدن ستايت ووريرز حامل لقب دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ويتعيّن على «الملك» ليبرون جيمس ورفاقه انتظار المباراة السابعة بين ووريرز وكينغز لمعرفة هوية خصم الدور الثاني من الأدوار الإقصائية نصف نهائي المنطقة، بعد الفوز اللافت لساكرامنتو بـ118 نقطة مقابل 99 نقطة في أرض حامل اللقب، وفق «فرانس برس».

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واللافت أن ليكز بلغ الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» مستعيناً بالملحق المؤهل «بلاي إن»، وقد أقصى وصيف المنطقة الغربية في الدور المنتظم.

مشاهير هوليوود حاضرين

سيطر الفريق الأصفر على كافة مجريات مباراته في قاعة كريبتو.كوم أرينا التي احتضنت كالعادة مشاهير هوليوود، بينهم الفائز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل جاك نيكولسون (86 عاماً)، مقدّماً إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم. وجلس نيكولسون على كرسيه المفضل بجانب الملعب للمرة الأولى منذ افتتح موسم 2021.

راسل دانجيلو أفضل مسجل لدى ليكرز (31 نقطة)، فيما أنهى جيمس المباراة برصيد 22 نقطة وست تمريرات حاسمة وأضاف أنتوني ديفيس 16 نقطة و14 متابعة وخمسة اعتراضات.