دوري السلة الأميركي: بوسطن سلتيكس يبلغ نصف النهائي بعد إقصاء أتلانتا هوكس

القاهرة - بوابة الوسط

سجل جايلن براون وجايسون تايتوم 62 نقطة مجتمعَين وقادا بوسطن سلتيكس لفوز مثير على مضيفه أتلانتا هوكس بـ128 نقطة مقابل 120 نقطة، الخميس، وحسم سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية (4-2)، ليبلغ الفريق نصف نهائي المنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وضرب سلتيكس، وصيف الموسم الماضي بعد خسارته ضد غولدن ستايت ووريرز، موعدًا في نصف نهائي المنطقة مع فيلادلفيا سفنتي سيكسرز ونجميه الكاميروني جويل إمبيد وجيمس هاردن، حسب «فرانس برس».

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وسجل تراي يونغ نجم المباراة الخامسة في بوسطن بعد ثلاثية قاتلة في الثواني الأخيرة جرّت السلسلة إلى مباراة سادسة في أتلانتا، 30 نقطة و10 تمريرات حاسمة.

الارتقاء لمستوى المباراة

لكن يونغ لم يرتق إلى المستوى في الشوط الثاني الخميس مكتفيًا بخمس نقاط بعد الاستراحة وسدد تسع محاولات ناجحة من أصل 28 في المباراة.

أحرز بروان 32 نقطة مقابل 30 لتايتوم لسلتيكس الذي سجل 11 نقطة تواليًا في الربع الأخير مهّدت للفوز بعد أن تبادل الفريقان التقدم 22 مرة في المباراة وتعادلا في 15 مناسبة.