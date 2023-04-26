«يوروليغ».. شغف الجماهير يعيد بلغراد إلى الأدوار الإقصائية

القاهرة - بوابة الوسط

ملعب ممتلئ عن بكرة أبيه، قاعدة جماهيرية شغوفة ومولعة، سلسلة نتائج مبهرة مع نهاية الموسم... هكذا عاد بارتيزان بلغراد الصربي إلى الأدوار الإقصائية من بطولة أوروبا في كرة السلة «يوروليغ» منهيا جفافا استمر 13 عاما.

بالألوف تدفقت الجماهير باللونين الأسود والأبيض، هذا الموسم بانتظام إلى ملعب «ستارك أرينا» الذي يتسع لـ18300 متفرج في بلغراد، حسب «فرانس برس».

تصدر الفريق قائمة الحضور في «يوروليغ» هذا الموسم مع «معدل بلغ 17012 مشجعا في المباراة الواحدة»، وفق موقع «باسكيت نيوز».

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يشتهر مشجعو الفريق المعروفون باسم «غرايف ديغرز» «حفّارو القبور»، بسبب ألوان النادي، بإخلاصهم الشديد.

كُرِّم تفانيهم هذا الموسم ليس فقط ببلوغ بارتيزان الأدوار الإقصائية، بل بفوزه في عقر دار ريال مدريد الإسباني، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب بعشرة ألقاب، في المباراة الأولى من سلسلة الدور الأول الثلاثاء.

لم يخوضوا أي مباراة أدوار إقصائية من بطولة أوروبية منذ دوري أبطال أوروبا لكرة السلة «باسكيتبول تشامبيونز ليغ» 2017، ولم يفوزوا بواحدة منذ أن حلوا في المركز الرابع في «يوروليغ» 2010.

فريق السلة جزء من ناد عريق

يشكّل فريق كرة السلة جزءا من نادٍ رياضي تأسّس العام 1945 ويضمّ فرقًا عديدة، بينها أحد أفضل فرق كرة القدم في صربيا.

يعتبر شغف الألتراس في فريق كرة السلة أكثر شيوعا من ذاك في كرة القدم، حيث يقودون الجماهير بهتافات وأغان مدوية، بينما يلوحون بالأعلام والأوشحة.

قال الفرنسي ماتياس لوسور، نجم بارتيزان لوكالة «فرانس برس»، «لدينا أقوى أفضلية أرض في أوروبا. لا أعتقد أن أي فريق يمكنه منافسة في ذلك». وتابع «يساعدوننا على أرضنا بطريقة لا توصف».

أوبرادوفيتش قائد مهمة التأهل

بعد بداية صعبة للموسم، قلب بارتيزان الأمور ونجح في التأهل إلى الأدوار الإقصائية بقيادة المدرب زيليكو أوبرادوفيتش الذي قاد الفريق إلى لقبه الوحيد في يوروليغ العام 1992 بعد أن درّب في إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا حاصدًا الألقاب، عاد أوبرادوفيتش إلى بارتيزان في العام 2021 وأعاد إحياء الفريق وشغف الجماهير.