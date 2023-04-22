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دوري السلة الأميركي: ناغتس يوسع الفارق مع مينيسوتا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أبريل 2023, 04:37 مساء
دوري السلة الأميركي: ناغتس يوسع الفارق مع مينيسوتا
لقطة من مواجهة دنفر ناغتس ومينيسوتا في دوري السلة الأميركي، 21 إبريل 2023. (الإنترنت)
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مدعوماً بـ«تريبل دابل» من نجمه الصربي نيكولا يوكيتش، وسّع دنفر ناغتس الهوّة مع منافسه مينيسوتا وفاز عليه بـ120 نقطة مقابل 111 نقطة، ليتقدّم (3-0) ويصبح على مشارف التأهل إلى الدور الثاني من الـ«بلاي أوف» في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة، فيما حقق نيويورك نيكس وأتلانتا هوكس فوزين مهمين أيضاً.

وتمكّن نيكس من إشعال الأجواء في ملعب «ماديسون سكوير غاردن» بفوزه بـ99 نقطة مقابل 79 نقطة على كليفلاند كافالييرز، ليتقدم فريق نيويورك (2-1) في السلسلة، حسب «فرانس برس».

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أما أتلانتا فاستعاد بعضاً من أمله ليقلّص الفارق إلى (2-1) بعد خسارة أول مباراتين أمام بوسطن سلتيكس، وانتصر عليه بـ130 نقطة مقابل 122 نقطة، متجنّباً التأخر بسلسلة من ثلاث مباريات وهو تأخُر لم يتمكن أي فريق في الدوري من قلبه قطّ.

«تريبل دابل» من يوكيتش
وهذا بالضبط ما فعله دنفر ناغتس، بفضل يوكيتش الذي حقق سابع «تريبل دابل» له في الأدوار الإقصائية مع تسجيله 20 نقطة و11 متابعة و12 تمريرة حاسمة.

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