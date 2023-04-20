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دوري السلة الأميركي: غريزليز وباكس يفرضان التعادل على ليكرز وهيت

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 02:49 مساء
دوري السلة الأميركي: غريزليز وباكس يفرضان التعادل على ليكرز وهيت
لقطة من مواجهة ميلووكي باكس وميامي هيت بدوري السلة الأميركي، 19 إبريل 2023. (الإنترنت)
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فرض ممفيس غريزليز وميلووكي باكس التعادل بفوزهما تباعا على لوس أنجليس ليكرز بـ103 نقاط مقابل 93 نقطة وميامي هيت بـ138 نقطة مقابل 122 نقطة، الأربعاء في ثاني مواجهة في الدور الأول من «البلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

تخطى باكس صاحب المركز الأول في الدوري المنتظم في المنطقة الشرقية غياب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو للإصابة فسحق هيت وعادل النتيجة ضمن سلسلة من سبع مباريات ممكنة، حسب «فرانس 24».

وبدوره، لم يتأثر غريزليز بغياب نجمه جا مورانت للإصابة أيضا، ليلحق بليكرز ونجمه «الملك» ليبرون جيمس خسارته الأولى في «بلاي أوف» المنطقة الغربية.

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وقدم ناغتس أول المنطقة الغربية في الدوري العادي أداء رائعا بقيادة موراي العائد من إصابة خطيرة في ركبته، ليحقق انتصاره الثاني تواليا ويخطو خطوة إضافية نحو التأهل.

وغاب ابن الـ26 عاما عن موسم 2021-2022 بأكمله جراء خضوعه لجراحة في أربطة ركبته عقب تعرضه لإصابة في أبريل 2021.

منح الفرصة للاعبين
قال لاعب باكس بوبي بورتيس الذي أنهى اللقاء مع 13 نقطة و15 متابعة وخمس تمريرات حاسمة «طوال الموسم، تبادل اللاعبون الأدوار في التشكيلة، كما أن عدة لاعبين حصلوا على فرصة عيش هذه اللحظات».

وتقدم جيمي باتلر لائحة أفضل المسجلين عند هيت مع 25 نقطة، فيما أكتفى بام أديبايو بـ 18 نقطة.

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