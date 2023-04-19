دوري السلة الأميركي: دي أرون فوكس أفضل لاعب «حاسم»

القاهرة - بوابة الوسط

اختير دي أرون فوكس، صانع ألعاب ساكرامنتو كينغز، الثلاثاء، أفضل لاعب حاسم في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وهي جائزة فردية تمنح للمرة الأولى هذا العام.

وحصل فوكس، البالغ 25 عاما، على 91 صوتا من أصل 100 صوت ممكنا من لجنة من الصحفيين المتخصصين تم اختيارهم من قبل مدربي الأندية في الدوري، حسب «فرانس برس».

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وأنهى صانع الألعاب الموسم العادي مع متوسط 25 نقطة و6 تمريرات حاسمة و4 متابعات وصدة في المباراة. كما سجل 194 نقطة «حاسمة»، أي أنه سجل خمس نقاط على الأقل في الدقائق الخمس الأخيرة من مباراة كانت نتيجتها غير محسومة.

«لا تخافوا من الفشل»

وقال فوكس «أقول دائما لا تخافوا من الفشل. لا يمكننا النجاح في كل رمية، لكن زملائي ومدربي وضعوني في وضع يسمح لي بذلك، لذا فإن أقل ما يمكنني فعله هو أن أكون واثقا وتنفيذ بعض الرميات المهمة».

ويخوض ساكرامنتو كينغز الدور الأول من «البلاي أوف» بمواجهة غولدن ستايت ووريورز حامل اللقب ويتقدم في السلسلة (2- صفر). وتقام المباراة الثالثة الخميس في سان فرانسيسكو.