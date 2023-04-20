دوري السلة الأميركي: مدرب ساكرامنتو كينغز «الأفضل»

القاهرة - بوابة الوسط

اختير مدرب ساكرامنتو كينغز مايك براون الذي قاد فريقه إلى الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 2006، الأفضل في الدوري المنتظم حسب ما أفادت رابطة الدوري الخميس.

ونال براون 53 عاما الحد الأقصى من الأصوات الممكنة من قبل لجنة من الصحفيين، وتصدر قائمة الأفضل مع 500 نقطة أمام مدربي أوكلاهوما سيتي مارك دايغنولت الذي نال 164 صوتا، ومدرب بوسطن سلتيكس جو مازولا الذي جمع 77 نقطة، حسب «فرانس 24».

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وهي المرة الثانية التي يحرز فيها براون الذي خلف مونتي وليامس مدرب فينيكس صنز الحالي والفائز العام الماضي، بالجائزة بعد العام 2009 عندما كان يشرف على كليفلاند كافالييرز.

من مدرب مساعد إلى مدرب رئيسي

وتسلم بروان الذي درب أيضا لوس أنجليس ليكرز موسم 2011 - 2012 مهامه الفنية مع كينغز في مايو 2022 بعدما أمضى ستة أعوام كمدرب مساعد لستيف كير في غولدن ستايت ووريرز.

وتحت إشرافه، أنهى ساكرامنتو الذي يتقدم في سلسلته بالدور الأول من «البلاي أوف» أمام غولدن ستايت 2 - صفر، الدوري العادي مع 48 فوزا و32 هزيمة، حاصدا المركز الثالث في المنطقة الغربية، أي مع تحسن بلغ 18 فوزا مقارنة مع الموسم الماضي.