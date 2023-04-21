دوري السلة الأميركي: سيكسرز يقترب من التأهل للدور الثاني الإقصائي

القاهرة - بوابة الوسط

بات فيلادلفيا سفنتي سيكسرز قاب قوسين أو أدنى من التأهل إلى الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «البلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين للمنطقة الشرقية بفوزه على مضيفه بروكلين نتس بـ102 نقطة مقابل 97 نقطة الخميس، ليتقدم ثلاثة صفر.

على ملعب «باركليز سنتر» في بروكلين، تأخر سفنتي سيكسرز بفارق خمس نقاط قبل 2:15 دقيقتين من صافرة النهاية، قبل أن ينتفض ويحسم اللقاء لصالحه واضعا نفسه في موقف مريح قبل المواجهة الرابعة بين الفريقين الأحد، علما أن الفريق يحسم التأهل بفوزه بأربع مباريات من أصل سبعة ممكنة، وفق «فرانس برس».

وشهدت المباراة حالتي طرد وركلة مثيرة للجدل من نجم سفنتي سيكسرز الكاميرون جويل إمبيد.

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ورغم اكتفاء إمبيد، المرشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المنتظم، بـ14 نقطة فقط، إلا أنه أسهم في عشر متابعات، كما قام بصدة حاسمة قبل ثمان ثوانٍ من النهاية عندما كان فريقه متقدما بفارق نقطتين.

أعرب مدرب نتس جاك فون عن إحباطه من أن إمبيد كان ما زال يشارك في المباراة، متعجبا من عدم طرده جراء ركله نيك كلاكستون بعدما سجل الأخير سلة ووجد نفسه فوق الكاميروني الذي كان حينها ممددا على الأرض في الربع الأول.

مواجهة كينغز ووريرز

في المنطقة الغربية، تفادى غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب خسارة ثالثة تواليا أمام ساكرامنتو كينغز بفوزه على ضيفه بـ114 نقطة مقابل 97 نقطة، رغم افتقاده لجهود نجمه درايموند غرين الموقوف مباراة لدوسه على لاعب كينغز الليتواني دومانتاس سابونيس في المباراة الثانية بينهما.

وأحكم ووريرز الذي حقق 33 فوزا مقابل ثماني هزائم على أرضه في الموسم العادي، قبضته على المباراة منذ البداية ونجح في التقدم بفارق 23 نقطة في بعض الفترات، مقلصا الفارق إلى فوزين مقابل واحد في السلسلة.

وبرز ستيفن كوري في صفوف ووريرز بتسجيله 36 نقطة، فيما التقط كيفون لوني 20 متابعة، منها تسع متابعات هجومية، فارضا تفوقه على سابونيس الذي سجل 15 نقطة والتقط 16 متابعة للكينغز الذي كان ديأرون فوكس أفضل المسجلين في صفوفه بـ26 نقطة.

قال كوري «كانت البداية في الأدوار الإقصائية صعبة جراء خسارة المباراتين الأولى والثانية في ساكرامنتو».