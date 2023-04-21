دوري السلة الأميركي: اختيار مالكولم بروغدون «أفضل لاعب»

القاهرة - بوابة الوسط

اختير مالكولم بروغدون صانع ألعاب ولاعب جناح بوسطن سلتيكس أفضل لاعب سادس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الخميس.

وصل بروغدون مطلع الموسم الحالي إلى سلتيكس وحصل على 60 صوتا من أصل 100 صوت في المركز الأول ليتفوق على إيمانويل كويكلي لاعب نيويورك نيكس الذي حل ثانيا، وفق «فرانس 24».

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علق على فوزه بالجائرة «إنه شرف كبير. بالطبع كان انتقالا مهما لي، أن آتي من إنديانا الى بوسطن. أنا مع ناد كبير، لدي زملاء رائعون وجهاز فني رائع».

أصبح بروغدون 30 عاما ثاني لاعب يفوز بكل من جائزة أفضل لاعب سادس وأفضل لاعب مبتدئ التي حصل عليها في 2017، بعد مايك ميلر.

بروغدون من الرسمية إلى مقاعد البدلاء

قبل الانضمام إلى سلتيكس، بدأ بروغدون أساسيا في كل مباراة لعبها خلال المواسم الأربعة السابقة مع إنديانا بايسرز وميلووكي باكس.

دخل هذا الموسم من مقاعد البدلاء في جميع المباريات الـ67 التي خاضها، لكنه قال إن اللعب بتراتبية خلف النجمين جايسون تايتوم وجايلن براون «كان مناسبا بالنسبة لي».

حقق معدلات 14.9 نقطة و4.2 متابعات و3.7 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة، وأسهم في حلول بوسطن في المركز الثاني في المنطقة الشرقية خلف ميلووكي باكس في الموسم المنتظم.