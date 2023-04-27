دوري السلة الأميركي: جا مورانت يبقي حظوظ ممفيس غريزليز في التأهل

القاهرة - بوابة الوسط

أبقى جا مورانت على حظوظ ممفيس غريزليز بالتأهل إلى نصف نهائي المنطقة الغربية «البلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين قائمة، بعدما قاده للفوز على لوس أنجليس ليكرز بـ116 نقطة مقابل 99 نقطة في الدور الأول الأربعاء مقلصا الفارق إلى 2-3 في المواجهات.

وبات غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب على مشارف التأهل بفوزه على مضيفه ساكرامنتو كينغز بـ116 نقطة مقابل 123 نقطة، ليتقدم في السلسلة 3-2، وفق «فرانس برس».

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في المنطقة الشرقية، تأهل نيويورك نيكس وميامي هيت إلى نصف النهائي حيث سيلتقيان معا بفوزهما تواليا على كليفلاند كافالييرز بـ106 نقطة مقابل 95 نقطة وميلووكي باكس 128 مقابل 126 بعد التمديد.

في ممفيس، بدا أن غريزليز الذي تأخر 1-3 في السلسلة بخسارته في المباراة الرابعة، مسيطرا على المباراة بعدما تقدم بفارق 17 نقطة قبل الاستراحة على ملعبه «فيدإكس فوروم».

غير أن ليكرز عاد إلى أجواء اللقاء في الربع الثالث ونجح في تقليص الفارق إلى نقطة بـ74نقطة مقابل 75 نقطة، قبل أن ينتفض مورانت ويقود فريقه إلى تسجيل 19 نقطة مقابل نقطتين فقط لزملاء «الملك» ليبرون جيمس، ليتوجه غريزليز لخوض الربع الأخير متقدما بـ94 نقطة مقابل 76 نقطة.

إسهام مورانت في المباراة

وأنهى مورانت اللقاء برصيد 31 نقطة و10 متابعات و7 تمريرات حاسمة، فيما كان ديسموند باين أفضل المسجلين في صفوف الفائز مع 33 نقطة و10 متابعات.

في المقابل، أمضى جيمس بطل فوز ليكرز في المباراة الرابعة في لوس أنجليس، أمسية هادئة على غير العادة، مكتفيا بتسجيل 15 نقطة و10 متابعات، كما لم ينجح سوى في رمية ثلاثية من أصل تسعة.

وفي غياب نجاعة «الملك»، حمل أنتوني ديفيس الفريق على كاهله بتسجيله 31 نقطة والتقاطه 19 متابعة.

وتقام المباراة السادسة بين الفريقين في لوس أنجليس الجمعة.