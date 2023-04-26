دوري السلة الأميركي: بانكيرو نجم أورلاندو ماجيك «أفضل مبتدئ»

القاهرة - بوابة الوسط

اختير الأميركي باولو بانكيرو، لاعب أورلاندو ماجيك، أفضل مبتدئ في الموسم الحالي من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الثلاثاء.

حصل بانكيرو، الخيار الأول في «درافت» الدوري العام 2022، على 98 صوتا من أصل 100 صوت في المركز الأول من قبل لجنة من الصحفيين الدوليين، حسب «فرانس 24».

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حقق ابن الـ20 عامًا معدلات 20 نقطة، 6.9 متابعة و3.7 تمريرة حاسمة في موسمه الأول في الدوري.

بانكيرو له تأثير فوري، حيث سجل 29 نقطة وتسع متابعات وخمس تمريرات حاسمة في أول مباراة له مع أورلاندو في أكتوبر الماضي.

قال في مقابلة مع قناة «تي أن تي» معلقًا على فوزه «كان هدفًا لي، من اللحظة التي تم اختياري في الدرافت. أنا سعيد أني تمكنت من ذلك».

بانكيرو عادل «الملك»

سجل بانكيرو 20 نقطة أو أكثر في 40 مباراة هذا الموسم معادلا الرقم الذي حققه «الملك» ليبرون جيمس، نجم لوس أنجليس ليكرز الحالي، في موسمه الأول في الدوري.

بات بانكيرو اللاعب رقم 22 الذي يحتل المركز الأول في الدرافت ويفوز بجائزة أفضل لاعب مبتدئ.

حل جايلن وليامس، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر في المركز الثاني وووكر كيسلر من يوتا جاز ثالثًا.