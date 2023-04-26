دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»

القاهرة - بوابة الوسط

سجل تراي يونغ ثلاثية قاتلة ليقود أتلانتا هوكس إلى فوز ثمين في معقل بوسطن سلتيكس بـ119 نقطة مقابل 117 نقطة الثلاثاء، ويبقي على آمال فريقه في الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما ضرب دنفر ناغتس وفينيكس صنز موعدًا في نصف نهائي الغربية بحسمهما السلسلة أمام مينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجليس كليبرز تواليًا.

وحُسمت مباراة خطفت الأنفاس في بوسطن بثلاثية قاتلة من يونغ من مسافة بعيدة خلف خط الرميات الثلاثية قبل 1.8 ثانية من النهاية، ليهدئ هتافات الجماهير في ملعب «تي دي غاردن» ويقلص الفارق في السلسلة إلى (3-2) ويفرض مباراة سادسة في أتلانتا الخميس، حسب «فرانس برس».

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قال يونغ الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأربع متابعات، إن هوكس كان مصممًا على تمديد السلسلة بعد إيقاف لاعبه المهم ديجونتي موراي عن مباراة واحدة بعد اشتباكه مع الحكم عقب المباراة الرابعة الأحد.

وأضاف، «كنا نفتقد عنصرًا مهمًا من عناصرنا ونريده أن يلعب المباراة السادسة، لذلك نريد العودة إلى ديارنا واستعادة جهوده».