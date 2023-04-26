  • Alwasat News
Atwasat

دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أبريل 2023, 05:10 مساء
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»
لقطة من مواجهة أتلانتا هوكس وبوسطن سلتيكس في دوري السلة الأميركي، 25 أبريل 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

سجل تراي يونغ ثلاثية قاتلة ليقود أتلانتا هوكس إلى فوز ثمين في معقل بوسطن سلتيكس بـ119 نقطة مقابل 117 نقطة الثلاثاء، ويبقي على آمال فريقه في الأدوار الإقصائية للمنطقة الشرقية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما ضرب دنفر ناغتس وفينيكس صنز موعدًا في نصف نهائي الغربية بحسمهما السلسلة أمام مينيسوتا تمبروولفز ولوس أنجليس كليبرز تواليًا.

وحُسمت مباراة خطفت الأنفاس في بوسطن بثلاثية قاتلة من يونغ من مسافة بعيدة خلف خط الرميات الثلاثية قبل 1.8 ثانية من النهاية، ليهدئ هتافات الجماهير في ملعب «تي دي غاردن» ويقلص الفارق في السلسلة إلى (3-2) ويفرض مباراة سادسة في أتلانتا الخميس، حسب «فرانس برس».

- دوري السلة الأميركي: سيكسرز يقترب من التأهل للدور الثاني الإقصائي
- دوري السلة الأميركي: ناغتس يوسع الفارق مع مينيسوتا

قال يونغ الذي أنهى المباراة مع 38 نقطة و13 تمريرة حاسمة وأربع متابعات، إن هوكس كان مصممًا على تمديد السلسلة بعد إيقاف لاعبه المهم ديجونتي موراي عن مباراة واحدة بعد اشتباكه مع الحكم عقب المباراة الرابعة الأحد.

وأضاف، «كنا نفتقد عنصرًا مهمًا من عناصرنا ونريده أن يلعب المباراة السادسة، لذلك نريد العودة إلى ديارنا واستعادة جهوده».

حسم السلسلة في الديار
وفي حين تحسّر سلتيكس على ضياع الفرصة على أرضه، لم يكن الحال مماثلا لناغتس وصنز اللذين حسما السلسلة في ديارهما بفوز الأول على مينيسوتا تمبروولفز بـ112 نقطة مقابل 109 نقاط، والثاني على لوس أنجليس كليبرز بـ136 نقطة مقابل 130 نقطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر

يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية

فيلم «نابليون» يحظى بإشادة أصحاب دور السينما الأميركية
زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني

زيلينسكي: أجريت حديثا طويلا ومهما مع الرئيس الصيني
فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن

فوضى عارمة في السودان وفرار مسؤولين من نظام البشير من السجن
ثورة فبراير في دراسة أكاديمية

ثورة فبراير في دراسة أكاديمية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية

كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا

أوراق منسية من حياة ألبرت أينشتاين في بلجيكا
ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت

ترمز إلى «النهضة الثقافية اللبنانية».. ترميم ثلاث لوحات شوهها انفجار مرفأ بيروت
تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة

تشافي يرد على أنشيلوتي ويعلق على عودة ميسي لبرشلونة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 22): مقلب الراديو
«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة

«في التسعين»: أسباب تأجيلات «دورينا» المستمرة
«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة

«وسط الخبر»: الانتحار والعنف العائلي.. مظاهر مختلفة وأسباب متعددة
«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت لاود»

«إد شيران» أمام القضاء الأميركي في قضية سرقة أدبية تتعلق بأغنيته «ثينكينغ أوت ...
الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»

الاستبعاد من بطولات أوروبا لمدة عام عقوبة في الطريق لـ«يوفنتوس»
«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان

«الأمم المتحدة»: 270 ألف شخص قد يفرون من السودان إلى تشاد وجنوب السودان
مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ

مسبار «الأمل» الفضائي الإماراتي يلتقط صوراً غير مسبوقة لأحد قمري المريخ
إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين

إصابات بالجملة تهدد مورينيو في روما بعد اللعب بـ9 لاعبين
طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل

طرق صنع صابون الألوفيرا في المنزل
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية تاريخية
كاستيانوس حطم رقمًا صمد 75 عامًا.. جيرونا يصعق ريال مدريد برباعية...
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
«البريميرليغ» يترقب قمة مانشستر سيتي وأرسنال.. الليلة
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات الدوري الإنجليزي
خطوة تفصل تشيلسي عن استقدام بوكيتينو.. وإنريكي ضمن اهتمامات ...
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ...
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس
مدفيديف يعلن مشاركته في دورة تشوهاي الصينية للتنس...
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ السائقين
بعد استضافتها منافسات «الفورمولا واحد».. البحرين تصنع خوذ ......
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل بثلاثية «قاتلة»
دوري السلة الأميركي: تراي يونغ يبقي على آمال فريقه في التأهل......
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام الثأر
يوفنتوس ضيف إنتر ميلان في معركة نصف نهائي كأس إيطاليا بأحلام......
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في «الليغا»
أنشيلوتي يبرر السقوط المفاجئ والمخزي برباعية لريال مدريد في ......
المزيد