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استقبال الأبطال لنابولي عقب الفوز على يوفنتوس والاقتراب من لقب الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 01:48 مساء
استقبال الأبطال لنابولي عقب الفوز على يوفنتوس والاقتراب من لقب الدوري الإيطالي
فريق نابولي يحتفل عقب الفوز على يوفنتوس. (إنترنت)
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حظي لاعبو فريق نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم باستقبال الأبطال، الأحد، من قبل آلاف من جماهير النادي الجنوبي عقب فوزه على يوفنتوس (1-صفر) في تورينو، واقترابه من حسم لقب الـ«سكوديتو».

واستقبلت جماهير النادي اللاعبين قرابة الساعة الثالثة صباحا في مطار نابولي كابوديكينو، حسب الصور التي بثتها وسائل إعلام إيطالية واللاعبون أنفسهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب «فرانس برس».

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وصعد نجما الفريق النيجيري فيكتور أوسيميهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى سطح الحافلة التي أقلت الفريق من أجل إلقاء التحية على الآلاف الذين تجمهروا حول الحافلة ورفعوا الأعلام واليافطات وأنشدوا الأغاني.

فوز قاتل يقرب النادي الجنوبي من اللقب  
وخطف نابولي فوزا قاتلا من أرض يوفنتوس بهدف نظيف سجله البديل جاكومو راسبادوري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ليقترب أكثر من أي وقت من لقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ 1990.

وجدد نابولي فوزه على يوفنتوس للمرة الثانية هذا الموسم في الدوري بعد أن اكتسحه (5-1) ذهابا، أما فريق «السيدة العجوز» فكان يأمل في استعداد أفضل لإياب نصف نهائي الكأس ضد مضيفه إنتر، الأربعاء، بعد انتهاء لقاء الذهاب بالتعادل بهدف لكل منهما.

وأقرّ مدرب نابولي لوتشيانو سباليتي بأن فريقه خطا خطوة كبيرة نحو اللقب الثالث في تاريخ النادي، بعد أكثر من ثلاثة عقود من الحقبة الذهبية للراحل الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا الذي قاد النادي للفوز بلقبيه الوحيدين في العامين 1987 و1990.

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