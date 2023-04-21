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الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستقبل نابولي بمعنويات أعلى

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 21 أبريل 2023, 02:59 مساء
الدوري الإيطالي: يوفنتوس يستقبل نابولي بمعنويات أعلى
لقطة سابقة بين نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي لكرة القدم. (أرشيفية: الإنترنت)
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سيحاول نابولي متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم تجاهل خيبة الأمل من خروجه من دوري أبطال أوروبا وذلك حين يحل ضيفا على يوفينتوس المنتصر في المحاكم، ضمن منافسات المرحلة 21 الأحد، على أمل أن يخطو خطوة أخرى نحو لقبه الأول في الدوري منذ 1990.

ومع خروجه من ربع نهائي المسابقة الأعرق أمام ميلان الثلاثاء، ما زال أمام نابولي، أول الترتيب مع 75 نقطة، وتبقي ثمان مباريات لمعانقة كأس الدوري وتحقيق «سكوديتو» طال انتظاره وتحديدا مذ قاده النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إلى لقبه الأخير، وفق «فرانس برس».

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يبدو التتويج حتميا منذ فترة طويلة، إلا أن المسار تباطأ بسبب تراجع مستوى نابولي في الفترة الأخيرة، حيث لم يسجل فريق المدرب لوتشانو سباليتي سوى ثلاثة أهداف فقط في خمس مباريات منذ فترة التوقف الدولية، وحصد أربع نقاط من آخر ثلاث مباريات في «سيري أ» ما قلص الفارق مع أقرب مطارديه لاتسيو إلى 14 نقطة.

11 نقطة للتتويج المنتظر
ويحتاج النادي الجنوبي إلى 11 نقطة ليحقق اللقب، إلا أن مباراة الأحد أمام «السيدة العجوز» هي اختبار صعب آخر على غرار الاختبارات التي مر بها في الأسابيع الأخيرة وفشل في الفوز بها.

ويستعيد سباليتي جهود لاعب وسطه الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغيسا ومدافعه الكوري الجنوبي كيم مين جاي كيم بعدما غابا عن الموقعة الأوروبية للإيقاف، في حين لن يكون المهاجم ماتيو بوليتانو والظهير البرتغالي ماريو روي متاحَين للرحلة إلى تورينو. وتحوم الشكوك حول الحالة البدنية للمدافع الكوسوفي أمير رحماني.

بإمكان نابولي أن يعتمد مجددا على المهاجم النيجيري فيكتور أوسيميهن العائد من الإصابة للمرة الأولى منذ فترة التوقف الدولية، واستهلها بتسجيله هدف التعادل في مرمى ميلان الثلاثاء.

ويأمل نابولي في أن يستفيد من خدمات مهاجمه الذي سجل 26 هدفا في 31 مباراة في جميع المسابقات، ولعب دورا حاسما في السباق للفوز باللقب.

يوفنتوس يعود للمنافسة
وتأتي رحلة نابولي شمالا إلى إقليم تورينو العدائي على وقع تقدم يوفنتوس للمركز الثالث بعد أن ألغت أعلى محكمة رياضية إيطالية عقوبة حسم 15 نقطة من رصيده على خلفية نشاط مالي غير مشروع، في انتظار حكم جديد من محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

بدل هذا القرار من صورة السباق على مقاعد دوري الأبطال في الموسم المقبل، مع خروج ناديي مدينة ميلانو من المراكز الأربعة الأولى، حيث بات ميلان يحتل المركز الخامس مع 53 نقطة وإنتر السادس متأخرا بفارق نقطتين، وذلك بعد يوم واحد فقط من بلوغهما نصف نهائي المسابقة القارية الام حيث سيلتقيان في دربي ساخن لحجز مقعد في النهائي.

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