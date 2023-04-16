الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط

القاهرة - بوابة الوسط

سقط يوفنتوس للمباراة الثانية تواليًا في الدوري الإيطالي لكرة القدم بخسارته الأحد ضد مضيفه ساسولو بهدف نظيف، ضمن منافسات المرحلة الثلاثين، مبتعدا بفارق تسع نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا والذي يحتله ميلان.

وسبق ليوفنتوس أن سقط الأسبوع الماضي خارج أرضه ضد لاتسيو بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعرض الأحد للهزيمة السابعة في «سيري أ» هذا الموسم بهدف الفرنسي غريغوار ديفريل في الدقيقة 64، وفق «فرانس برس».

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ورغم حسم 15 نقطة من رصيده هذا الموسم لتسجيله مكاسب مالية مبالغ فيها بشكل منتظم في حساباته عند بيع بعض اللاعبين، حقق يوفنتوس نتائج جيدة مكّنته من المنافسة على آخر مركزين مؤهلين إلى دوري أبطال أوروبا.

ولو نجح في الخروج فائزًا من آخر مباراتين، لكان الفارق بينه وبين ميلان صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، إلا أنه يجد نفسه على بعد 9 نقاط من «الروسونيري».