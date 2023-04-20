  • Alwasat News
Atwasat

تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أبريل 2023, 07:51 مساء
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
شعار نادي يوفينتوس الإيطالي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت المحكمة الرياضية اليوم الخميس إعادة النظر في قرارها الذي أصدرته في وقت سابق، ما يعني إعادة النقاط الـ15 التي خصمت من يوفينتوس الإيطالي، حتى تدرس المحكمة الأمر من جديد.

وقضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفينتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية، حسب «بي إن سبورت».

- الدوري الإيطالي: يوفنتوس يسقط مجددا ويوسع الفارق مع ميلان إلى 9 نقاط
- الدوري الإيطالي: إنتر يستقبل يوفينتوس ونابولي ضيفاً على تورينو

وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.

يوفينتوس طعن على الحكم الأول
وطعن يوفينتوس ضد حكم محكمة مختصة في شؤون كرة القدم صدر في يناير الماضي بعد تحقيق في تعامل يوفينتوس وغيره من الأندية في صفقات انتقال اللاعبين، وهو الحكم الذي قضى بإبعاد 11 مسؤولًا سابقًا وحاليًا بالنادي من تولِّي أي منصب بالكرة الإيطالية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان

كاريكاتير خيري - الأزمة في السودان
إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة

إحباط عمليتي تهريب وقود وضبط شاحنات ومصادرة 140 ألف لتر من الديزل في مصراتة
الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق

الكاميرا الخفية 2023 (حـ 18): مقلب الحلاق
اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)

اندلاع النيران في مطار الخرطوم وقاعدة مروي الجوية بالسودان (شاهد)
المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية

المدرب لويس إنريكي.. يترنح بين ثلاثة أندية
صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة

صورة «سودومنيجيا» تثير جدلا.. والفنان يرفض الجائزة المرموقة
رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس

رحاليستا في «أساطير الأكل» (7): الكريب في باريس
«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره

«ما وراء التاريخ»: من طلميثة الى توكره
الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية

الكاسا وسحوركم علينا (14): الفنانة إنتصار عطية
«أفضل شيف» | الحلقة (14)

«أفضل شيف» | الحلقة (14)
«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح

«أطفال أبطال» (6)‎: متلازمة الفرح
كاريكاتير خيري - زكاة الفطر

كاريكاتير خيري - زكاة الفطر
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023

الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ميلان ينهي مغامرة نابولي ويتخطاه إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا

ريال مدريد يؤكد تفوقه على تشيلسي ويصعد إلى نصف نهائي أبطال أوروبا
شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية

شاهد «هنا ليبيا».. جولة جديدة لرصد الأنشطة الترفيهية والأجواء الرمضانية
الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا

الأمير محمد السنوسي: «الملكية الدستورية» هي الضامن للانتخابات في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الرئيسي التنفيذي لبايرن: بالتأكيد سنشتري مهاجما الصيف المقبل
الرئيسي التنفيذي لبايرن: بالتأكيد سنشتري مهاجما الصيف المقبل
رئيس توتنهام: لا يهم الفوز بلقب.. يكفي كين أنه أسطورة الفريق
رئيس توتنهام: لا يهم الفوز بلقب.. يكفي كين أنه أسطورة الفريق
المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن
المغربي مزراوي «محبط» من وضعه في بايرن
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر إلى نهائي كأس إسبانيا
«هاتريك» لبنزيمة.. ريال مدريد يكتسح برشلونة برباعية ويعبر ......
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي الحامية في دوري الأبطال
ريال مدريد يعلن خروجه من سباق «الليغا» قبل مواجهة تشيلسي ......
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب من السيتي
أرتيتا يكتب التاريخ مع أرسنال أمام وست هام في محاولة الهروب ......
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ
التونسية أنس جابر تتوج ببطولة تشارلستون وتكتب التاريخ...
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري الأبطال
قمة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ بتوقيت ليبيا في يوم مثير لدوري......
المزيد
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل إلى ربع النهائي
دورة شتوتغارت للتنس: شفيونتيك تدشن عودتها للملاعب بالتأهل ......
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال
تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال...
دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده
دورة شتوتغارت للتنس: زفيريف يودع المنافسات في يوم مولده...
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال
رئيس بايرن ميونخ يدافع عن توخيل بعد الإقصاء من الأبطال...
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل
كريستوف غالتييه : أخطط لأكون مدرب باريس الموسم المقبل...
المزيد