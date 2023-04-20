تطور جديد.. يوفينتوس يستعيد نقاطه ويشعل صراع التأهل للأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت المحكمة الرياضية اليوم الخميس إعادة النظر في قرارها الذي أصدرته في وقت سابق، ما يعني إعادة النقاط الـ15 التي خصمت من يوفينتوس الإيطالي، حتى تدرس المحكمة الأمر من جديد.

وقضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق عقوبة حسم 15 نقطة ليوفينتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية، حسب «بي إن سبورت».

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وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، لكن يتعيّن عليه انتظار حكم جديد من المحكمة التابعة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.