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المدير الرياضي لنابولي يصدم رونالدو ويتحدث عن مستقبل «كفارا»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 19 أبريل 2023, 05:34 مساء
المدير الرياضي لنابولي يصدم رونالدو ويتحدث عن مستقبل «كفارا»
لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو. (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضح المدير الرياضي لنادي نابولي الإيطالي كريستيانو جينتولي، أن فريقه لم يدخل أبدا مفاوضات التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رغم الشائعات الكثيرة التي تحدثت عن ذلك، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن مستقبل لاعب الفريق الجورجي خفيشيا كفاراتسخيليا في أمان.

وقال جينتولي في تصريحات إعلامية اليوم: «صراحة، لم نكن أبدًا قريبين من التعاقد مع كريستيانو رونالدو - لم يكن أبدًا هدفا بالنسبة لنا رغم الروابط »، حسب ما نشره صحفي «سكاي سبورت» فابريزيو رومانو.

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وتابع المدير الرياضي حول مستقبل لاعب الفريق كفاراتسخيليا: «صفقة جديدة لكفاراتسخيليا؟ لديه عقد طويل... نحن دائمًا في محادثات مع وكلاء، سيكون هناك الوقت المناسب للحديث عن هذا».

رونالدو إلى النصر
وانتقل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر السعودي في انتقالات يناير الماضية، بصفقة قياسية تستمر لعامين ونصف العام، وبراتب يصل إلى 500 مليون يورو.

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