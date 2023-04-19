الهلال يتسبب في ليلة حزينة لكريستيانو بالدوري السعودي وسط تصاعد الانتقادات

القاهرة - بوابة الوسط

خسر النصر تحت أعين الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو (2-صفر) أمام الهلال في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، أمس الثلاثاء، ورغم البداية القوية لرونالدو ومساهمته في عشرة أهداف في أول خمس مباريات مع النصر، إلا أنه فشل في هز شباك الفرق الكبيرة.

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ففي المواجهة أمام الاتحاد في كأس السوبر لم يقدم رونالدو الكثير ليخسر فريقه في الدور قبل النهائي، وانعقدت الآمال على الهداف التاريخي لريال مدريد عند المواجهة الثانية أمام الاتحاد في الدوري، لكنه اكتفى بمشاهدة فريقه يفقد الصدارة لصالح منافسه الذي لم يفز باللقب منذ 2009.

وتكرر الأمر في مواجهة الهلال في أول مباراة بعد رحيل المدرب الفرنسي رودي غارسيا، ليصبح رونالدو تحت مقصلة الانتقادات في بطولة ربما اعتقد البعض في أوروبا أنه سيهيمن عليها بسهولة، إلا أن النصر معه بات متأخرا بثلاث نقاط عن الاتحاد المتصدر.