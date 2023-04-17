هبوط أسهم مانشستر يونايتد 13% مع أنباء بقاء عائلة جليزر

القاهرة - بوابة الوسط

هبطت أسهم نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 13%، اليوم الإثنين، بعد أن أفاد تقرير بأن عائلة جليزر واثقة من تأمين استثمارات ستسمح لها بالبقاء كمالك للنادي، وتتوقع العائلة أيضاً أن تساعد هذه الاستثمارات في مضاعفة قيمة النادي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفقاً لما أوردته شبكة «ئي.إس.بي.إن) نقلاً عن مصدر لم تُسمه.

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ولم يردّ مانشستر يونايتد على الفور على طلب من «رويترز» للتعليق، في حين بدأ جليزر البحث عن خيارات تشمل استثماراً جديداً أو بيعاً محتملاً للنادي في نوفمبر، بعد 17 عاماً من شراء العائلة لبطل الدوري الإنجليزي 20 مرة مقابل 790 مليون جنيه إسترليني (977.31 مليون دولار)، حسب «رويترز».

وذكرت شبكة «سكاي» الإخبارية، السبت، أن شركة كارلايل للاستثمار المباشر دخلت في محادثات بشأن استثمار ضخم مع دخول المزاد على الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز مراحله النهائية. وجزء صغير من أسهم النادي مُدرج في بورصة نيويورك. وبلغت القيمة السوقية للنادي حوالي 3.6 مليار دولار مع إغلاق يوم الجمعة الماضي.