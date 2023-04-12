بيب غوارديولا «مدمر عاطفيا» رغم فوز سيتي على بايرن

القاهرة - بوابة الوسط

كشف الإسباني بيب غوارديولا، مدرّب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مواجهة ضيفه بايرن ميونخ الألماني الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم كانت «مدمِّرة عاطفيا» بالنسبة إليه، رغم الفوز الكبير لفريقه السماوي بثلاثية نظيفة.

لم ينجح غوارديولا بمعانقة الكأس ذات الأذنين الكبيرتين منذ 12 سنة عندما كان مدرباً لبرشلونة الإسباني، وفي تلك الفترة اتُهم بأنه يعقّد الأمور في الأدوار المتقدمة الحاسمة رغم عبقريته في رسم الخطط القاتلة، حسب «فرانس برس».

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وكانت مواجهة بايرن الثلاثاء خاصة، كونها جمعته بمدربه الجديد توماس توخل الذي حرمه المجد مع سيتي في نهائي 2021، عندما كان الألماني مدربا لتشيلسي الإنجليزي.

وبعد تفكير عميق خلال الموسم، لجأ غوارديولا إلى دفاع يشغله الأقطاب الهولندي نايثن أكيه، البرتغالي روبن دياش، السويسري مانويل أكانجي وجون ستونز القادر على التقدم إلى خط الوسط لشغل مركز الظهير المقلوب أو الوهمي عندما تكون الكرة بحوزة سيتي.

بيد أن أكانجي تحول إلى الجهة اليمنى لكبح خطورة لوروا سانيه والفرنسي كينغسلي كومان.

اللاعبون كانوا مذهلين

قال غوارديولا الذي توقفت رحلاته مع بايرن عند الدور نصف النهائي بين 2014 و2016 «أداء اللاعبين الأربعة كان مذهلا. كي توقف لوروا وكومان عليك أن تكون قويا جدا في المبارزات الثنائية».

تابع المدرب البالغ 52 عاما «تعاملوا مع الأمر دون ضغوط أو قلق. أدركوا أنهم في مباريات كهذه سيعانون في بعض الفترات».

خسارة الاستحواذ

نادرا ما أنهى سيتي مباراة على أرضه والاستحواذ في مصلحة خصومه كما حصل الثلاثاء، لكنه تقدّم باكرا بهدف رائع للاعب الوسط الدفاعي الإسباني رودري، قبل أن يحسم النتيجة في الثاني عبر البرتغالي برناردو سيلفا والهداف النرويجي الفتاك إرلينغ هالاند.

تحدّث غوارديولا عن تفضيله سيلفا على الجزائري رياض محرز، ثم إخراج البلجيكي كيفن دي بروين والدفع ببطل العالم الأرجنتيني خوليان ألفاريز «أنا هنا لاتخاذ القرارات. هذه أفضل ميزة لي كمدرب. في تلك اللحظة كنا بحاجة لطاقة إضافية مع خوليان».

غوارديولا قلق

لكنه عبّر عن قلقه رغم الفوز الصريح «كانت مباراة متقاربة لمدة 55-60 دقيقة. في بعض الفترات كانوا أفضل منا. سجلنا لكن لم نكن قادرين على السيطرة في المساحات الضيقة، بمواجهة جمال موسيالا وسيرج غنابري. مطلع الثاني صنعوا فرصا أفضل، لكن صحّحنا الأمور وسجلنا ثلاثة أهداف رائعة».

عن مباراة الإياب المقررة الأربعاء المقبل «أتوقع أي شيء. اللاعبون في الملعب وخارجه شاهدوا أداء بايرن، لذا لا ضرورة لتنبيههم. هم جيدون وأدوا بشكل رائع من دور المجموعات وصولا إلى هنا.. عاطفيا أنا مدمَّر، لقد كبرت عشر سنوات اليوم. يجب أن نخلد للراحة الآن ثم نستعد لمباراة ليستر» حيث يتنافس مع أرسنال على صدارة الدوري الإنجليزي.