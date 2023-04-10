غوارديولا يستهدف تصفيه حسابه مع توخل في موقعة السيتي والبايرن بدوري الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط

يبحث مانشستر سيتي الإنجليزي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا عن تصفية حساب مع توماس توخيل، عندما يزور المدرب الجديد لبايرن ميونيخ الألماني ملعب الاتحاد في مانشستر الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

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في المرة الوحيدة التي بلغ فيها سيتي نهائي دوري الأبطال العام 2021، حرمه توخيل عندما كان مدرباً لتشيلسي الإنجليزي اللقب القاري المرموق اللاهثة وراءه إدارته الإماراتية منذ استحواذها النادي في 2008، وكانت أيضاً المحاولة الأقرب لغوارديولا، من أصل عشر مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ وسيتي، لإحراز اللقب الثالث في مسيرته التدريبية بعد 2009 و2011 مع الفريق الكتالوني، حسب «فرانس برس».

أمام مدرجات خالية في ملعب دراغاو بمدينة بورتو البرتغالية، بسبب جائحة كوفيد-19، خرج تشيلسي فائزاً بهدف نظيف في مباراة انتصر فيها التلميذ على المعلّم، كمدرب يافع، درس توخيل وقدّر الأسلوب الاستحواذي الشامل لبرشلونة تحت إشراف غوارديولا، والناجم عنه إحراز 14 بطولة بين 2008 و2012، بينها لقبان في دوري الأبطال.

تقاطع مسارهما خلال السنوات الثلاث التي أمضاها غوارديولا في بافاريا على رأس بايرن، عندما كان توخيل مدرباً لماينتس ثم بوروسيا دورتموند.