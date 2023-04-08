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غوارديولا يكشف السبب «التكتيكي» لإبعاد ووكر عن تشكيلته الأساسية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 أبريل 2023, 05:16 مساء
غوارديولا يكشف السبب «التكتيكي» لإبعاد ووكر عن تشكيلته الأساسية
مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا مع مدافع الفريق الأيمن كايل ووكر. (أرشيفية: الإنترنت)
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كشف المدرب الإسباني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا الأسباب التكتيكية لإبعاد الظهير الأيمن كايل ووكر عن تشكيلته الأساسية.

عانى الدولي ووكر البالغ 32 عاماً، بطل إنجلترا أربع مرات مع سيتي، هذا الموسم، وشارك أساسياً مرتين فقط في آخر سبع مباريات مع «سيتيزنز»، حسب «فرانس 24».

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فضّل غوارديولا عليه زميله في المنتخب الإنجليزي جون ستونز الذي بمقدوره الانضمام إلى خط الوسط لمساعدة الإسباني رودري، وشغل مركز الظهير المقلوب أو المعكوس «إنفيرتد فولباكس».

قال المدرب الفذّ «لا يمكنه القيام بذلك. كي تلعب في الوسط عليك أن تقوم بتحركات مميزة. يملك خصائص أخرى. يملك دوماً الإيقاع، سيكون الأسرع في هذه الغرفة بعمر الستين».

ويحتل سيتي راهناً المركز الثاني وراء أرسنال في الدوري الإنجليزي الذي سيطر عليه في السنوات الأخيرة.

رحيل كانسيلو وزينتشنكو
وكان البرتغالي جواو كانسيلو والأوكراني ألكسندر زينتشنكو لعبا في هذا الدور انطلاقاً من الجهة اليسرى، ما سمح لووكر بشغل مركز على الجهة اليمنى عند تقدمهما إلى الوسط.

لكن مع انتقال زينتشنكو إلى أرسنال وكانسيلو إلى بايرن ميونيخ الألماني، يشغل الهولندي نايثن أكيه راهناً مركز الظهير الأيسر ويتحوّل إلى قلب دفاع من ثلاثة لدى الحاجة، ما يعني أنه على الظهير الأيمن التقدّم إلى الأمام وهو ما قام به ستونز بنجاح في المباراة الأخيرة التي اكتسح فيها سيتي ليفربول بأربعة أهداف لواحد في الدوري.

السبب التكتيكي
شرح غوارديولا «السبب تكتيكي، وليس لأننا فقدنا الثقة بكايل. يمكنه اللعب في الداخل وقد قام بذلك أكثر من مرة، لكن على غرار المباراة ضد ليفربول مع رودري وجون، سيحتاج للوقت للقيام بذلك ونحن لا نملك الوقت».

ويستعد سيتي لخوض ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم أمام بايرن ميونيخ ذهاباً وإياباً الشهر الجاري.

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