غوارديولا معجب بما يقدمه روميو لافيا مع ساوثهامبتون

القاهرة - بوابة الوسط

أوضح مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، أنه معجب كثيرا بما يقدمه لاعب الفريق السابق روميو لافيا مع فريقه ساوثهامبتون، بينما لم يؤكد أو ينفي المدرب الإسباني عودة اللاعب من جديد إلى السيتي.

ووضع مانشستر سيتي بندا في عقد اللاعب لافيا مع ساوثهامبتون يتيح له استعادة اللاعب مجددا في صيف 2024، مع دفع 40 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أوضحه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.

- روميو لافيا.. يشعل صراعًا في «البريميرليغ»

- هالاند يحقق أرقاما قياسية بخمسة أهداف في مرمى لايبزيج بدوري أبطال أوروبا

قال غوارديولا: «أنا معجب بما يفعله روميو لافيا في ساوثهامبتون. لدينا رأي لا يصدق عنه. فكرنا في الاحتفاظ به، ولكننا لم نتمكن من إعطائه دقائق كافية كما فعل في ساوثهامبتون».