غوارديولا معجب بما يقدمه روميو لافيا مع ساوثهامبتون...

أوضح مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا، أنه معجب كثيرا بما يقدمه لاعب الفريق السابق روميو لافيا مع فريقه ساوثهامبتون، بينما لم يؤكد أو ينفي المدرب الإسباني عودة اللاعب من جديد إلى السيتي.
ووضع مانشستر سيتي بندا في عقد اللاعب لافيا مع ساوثهامبتون يتيح له استعادة اللاعب مجددا في صيف 2024، مع دفع 40 مليون جنيه إسترليني، حسب ما أوضحه الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
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قال غوارديولا: «أنا معجب بما يفعله روميو لافيا في ساوثهامبتون. لدينا رأي لا يصدق عنه. فكرنا في الاحتفاظ به، ولكننا لم نتمكن من إعطائه دقائق كافية كما فعل في ساوثهامبتون».
اهتمام كبير من الأندية
وأوضح رومانو في وقت سابق أن أربعة أندية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ» دخلت صراعا من أجل الظفر بخدمات الموهبة البلجيكية روميو لافيا، لاعب ساوثهامبتون الإنجليزي، وهم مانشستر يونايتد الإنجليزي وأرسنال وتشيلسي وكذلك ناديه السابق مانشستر سيتي.
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