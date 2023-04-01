غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بمهاجم فريقه جوليان ألفاريز، عقب أدائه الكبير أمام ليفربول اليوم السبت.

وسجل ألفاريز هدف التعادل لفريقه أمام ليفربول، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تأخر الفريق في النتيجة، وفق ما نشره موقع «سيتي» الرسمي.

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قال بيب: «لقد شارك في الأهداف الثلاثة الأولى. كان ذكياً جداً. لعب مع أبطال كأس العالم. إذا لم تكن جيدًا، فلا يمكنك اللعب في فريق بطل العالم».

وتابع: «شكراً جزيلا للنادي وللمدير الرياضي للفريق. إنه لاعب شاب. بالطبع ، لعب مباراة جيدة حقًا».