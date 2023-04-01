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غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 09:11 مساء
غوارديولا: جوليان ألفاريز لاعب استثنائي
جوليان ألفاريز يحتفل بهدفه الأول في شباك ليفربول بالدوري الإنجليزي، 1 إبريل 2023. (الإنترنت)
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أشاد المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي بيب غوارديولا بمهاجم فريقه جوليان ألفاريز، عقب أدائه الكبير أمام ليفربول اليوم السبت.

وسجل ألفاريز هدف التعادل لفريقه أمام ليفربول، في الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن تأخر الفريق في النتيجة، وفق ما نشره موقع «سيتي» الرسمي.

- مانشستر سيتي يمدد عقد الأرجنتيني ألفاريز حتى 2028
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قال بيب: «لقد شارك في الأهداف الثلاثة الأولى. كان ذكياً جداً. لعب مع أبطال كأس العالم. إذا لم تكن جيدًا، فلا يمكنك اللعب في فريق بطل العالم».

وتابع: «شكراً جزيلا للنادي وللمدير الرياضي للفريق. إنه لاعب شاب. بالطبع ، لعب مباراة جيدة حقًا».

تمديد عقده مع السيتي
ومدد الأرجنتيني ألفاريز تعاقده مع النادي الإنجليزي لعام إضافي حتى 2028، مع زيادة في المقابل المادي، إثر تألقه الملفت مع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم الأخيرة، الذي جذب أنظار الأندية إليه.

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