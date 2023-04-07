النصر السعودي يجدد تعاقد مهاجمه تاليسكا حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط

قرر مهاجم نادي النصر السعودي أندرسون تاليسكا البقاء مع ناديه فترة جديدة، على الرغم من العروض الكثيرة التي قدمت له من تركيا، ليستمر في مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم «العالمي».

ووقع المهاجم البرازيلي البالغ 29 عاما عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النصر، ينتهي صيف 2026، حسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية «بتويتر».

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كما أشار رومانو إلى العلاقة الجيدة بين تاليسكا وكريستيانو، مؤكدا أن البرازيلي لم يكن أبدا قريبا من مغادرة النادي السعودي في انتقالات يناير الماضية.