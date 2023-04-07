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النصر السعودي يجدد تعاقد مهاجمه تاليسكا حتى 2026

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 05:39 مساء
النصر السعودي يجدد تعاقد مهاجمه تاليسكا حتى 2026
رئيس نادي النصر مسلي آل معمر يمسك بقميص الفريق إلى جانب أندرسون تاليسكا مهاجم الفريق لحظة توقيع العقد، 6 أبريل 2023. (الإنترنت)
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قرر مهاجم نادي النصر السعودي أندرسون تاليسكا البقاء مع ناديه فترة جديدة، على الرغم من العروض الكثيرة التي قدمت له من تركيا، ليستمر في مجاورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في هجوم «العالمي».

ووقع المهاجم البرازيلي البالغ 29 عاما عقدا لمدة ثلاث سنوات مع النصر، ينتهي صيف 2026، حسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر صفحته الشخصية «بتويتر».

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كما أشار رومانو إلى العلاقة الجيدة بين تاليسكا وكريستيانو، مؤكدا أن البرازيلي لم يكن أبدا قريبا من مغادرة النادي السعودي في انتقالات يناير الماضية.

الانضمام من جوانزو
وانضم تاليسكا إلى صفوف النصر قادما من جوانزو الصيني في صيف 2021، ليشارك في 53 مباراة في كل البطولات، وسجل 39 هدفا، بينما لم يتوج بأي بطولة حتى الآن، فيما يتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم بالتساوي مع مهاجم نادي الهلال أوديون إيجالو، برصيد 16 هدفا.

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