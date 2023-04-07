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الدوري الفرنسي: باريس يرغب في استعادة سكة الانتصارات أمام نيس

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 07 أبريل 2023, 03:20 مساء
الدوري الفرنسي: باريس يرغب في استعادة سكة الانتصارات أمام نيس
لقطة من مواجهة سابقة بين باريس سان جيرمان ونيس. (أرشيفية: الإنترنت)
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تتصاعد وتيرة الصغوطات على كاهل كريستوف غالتييه، مدرب باريس سان جرمان، بعد هزيمتين تواليا في عقر داره، حيث يجد متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم نفسه أمام مهمة العودة إلى الانتصارات، وذلك عندما يحل ضيفا على نيس السبت ضمن منافسات المرحلة الثلاثين.

يتصدر سان جرمان الترتيب مع 66 نقطة متقدما بفارق ست نقاط عن مطارده المباشر لانس المتساوي مع مرسيليا الثالث، غير أنه فشل في زيادة تقدمه الذي وصل إلى 10 نقاط قبل شهر بعد سقوطه مرتين في عرينه «بارك دي برينس» أمام رين قبل النافذة الدولية وبعدها أمام ليون تواليا، حسب «فرانس برس».

ويُطارد نادي العاصمة ما سيشكل رقماً قياسياً بعدد مرات الفوز بلقب الدوري، ليفك ارتباطه مع النادي التاريخي سانت إتيان الذي يخوض حاليا غمار الدرجة الثانية بالتساوي بعشرة ألقاب، والتاسع في 12 عاما تحت الرعاية القطرية.

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وعلى الرغم من أن فرص إهدار الفوز باللقب تبدو ضئيلة جداً نظراً إلى النجوم المدججة بها صفوف سان جرمان، فإنّ مهمته لن تكون سهلة حيث يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى «الكوت دازور» لمواجهة نيس الثامن الذي سبق لغالتييه أن أشرف عليه موسم 2021-2022، حيث ستضع خسارة ثالثة تواليا رأس المدرب الفرنسي البالغ 56 عاما تحت مقصلة الإقالة.

أشارت صحيفة «ليكيب» المتخصصة إلى أن غالتييه يلعب أوراق اعتماده في المباريات المقبلة، في حين يتحضر مستشار النادي الإسباني لويس كامبوس ومالك الفريق القطري ناصر الخليفي لإيجاد البديل المناسب له في حال وجدا أن مركز سان جرمان في قمة الترتيب بات مهددا بشكل جديّ.

هدر للأوراق الرابحة
قال غالتييه الذي يمتد عقده لعامين الأسبوع الماضي «نهدر أوراقنا الرابحة مع كل مباراة تمر، لكنني لن أستسلم. سأقاتل حتى النهاية».

وأضاف مدركا الواقع الأليم الذي يمرّ به فريقه «يجب أن يكون هناك رد فعل جدير بأبطال».

ويشعر سان جرمان الذي غادر بخفّي حنين مسابقة دوري أبطال أوروبا والكأس المحلية بالقلق من نيس الذي لم يخسر في 14 مباراة، وتحديدا مذ تسلم لاعب وسط سان جرمان السابق ديدييه ديغار المهمات الفنية في الفريق في يناير.

مشاركة ليونيل ميسي
ومن المتوقع أن يشارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفوف سان جرمان، على الرغم من أن مصدراً مقرباً من النادي قال لوكالة «فرانس برس» هذا الأسبوع إن رحيل «البرغوث» الصغير في نهاية الموسم بات وشيكا «أكثر من إمكانية» تجديد عقده في العاصمة باريس.

غضب مبابي
وفي حين يتحضر سان جرمان لمنح المهاجم كيليان مبابي صلاحيات أكبر ووضعه في مقدمة برنامجه المستقبلي، وجه بطل مونديال روسيا 2018 ووصيف قطر 2022 صفعة لفريقه الخميس بعدما انتقد بشدّة استخدام صورته ولقاء معه في فيديو ترويجي يهدف إلى تشجيع الجماهير لشراء التذاكر للموسم القادم.

كتب مبابي عبر صفحته على «إنستغرام»: «أنا لا أوافق على الفيديو الذي تم نشره».

وتابع «باريس سان جرمان هو ناد كبير وعائلة كبيرة، ولكنه ليس بالتأكيد كيليان سان جرمان».

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