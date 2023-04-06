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مبابي ينفجر: ليس «كيليان سان جيرمان»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 05:09 مساء
مبابي ينفجر: ليس «كيليان سان جيرمان»
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي. (أرشيفية: الإنترنت)
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نشر مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي رسالة غاضبة عبر صفحته الشخصية «بإنستغرام»، على إثر الحملة الدعائية التي أطلقها ناديه للاشتراكات والتذاكر الموسمية.

وكتب مبابي عبر صفحته: «لم يتم إبلاغي بذلك أبداً - أنا لا أتفق مع هذا الفيديو المنشور»، وفق ما نقله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو.
وتابع اللاعب الفرنسي البالغ 24 عاما: «باريس سان جيرمان هو نادي كبير وعائلة - لكنه ليس كيليان سان جيرمان».

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ويعتبر كيليان اللاعب الأبرز في صفوف الفريق الفرنسي، بعد أن جدد عقده مع الفريق حتى 2024 براتب خيالي، ليقطع الطريق أمام رغبة ريال مدريد في خطف اللاعب، وغير معروف ما ستؤول إليه الأمور، بعد الرسالة الغاضبة لمبابي.

الانتقال إلى ريال مدريد
ووعد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي في وقت سابق إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بالانتقال إليهم في 2024، وذلك حينما يتحقق الشرط المنصوص عليه في عقده.

يملك المهاجم الفرنسي البالغ 24 عاماً، عقداً مع باريس حتى يونيو 2024، إلا أنه يمكن تمديده لعامٍ إضافي في حالة تتويج سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.

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