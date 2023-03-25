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باريس يبدأ ثورة تصحيح بعد الخروج من الأبطال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 25 مارس 2023, 05:12 مساء
باريس يبدأ ثورة تصحيح بعد الخروج من الأبطال
لاعبو باريس سان جيرمان الفرنسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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يسعى باريس سان جيرمان الفرنسي لثورة تصحيح داخل الفريق، وحدد النادي ثلاثة أسماء للرحيل الصيف المقبل بعد ضعف مردودهم خلال الفترة الأخيرة، ورغبة النادي في تكوين فريق تنافسي كبير بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونخ من دور الـ16.

ووفقًا لتقرير نشره موقع «لو سبورت 10» باريس حدّد ثلاثة أسماء في خط الوسط، وهم ريناتو سانشيز وجورجينيو فينالدوم ولياندرو باريديس.

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وتعاقد النادي الفرنسي مع فينالدوم في صفقة انتقال حر قادمًا من ليفربول، بينما اشترى سانشيز في بداية الموسم الحالي قادمًا من ليل الفرنسي.

بينما يلعب باريديس هذا الموسم في صفوف يوفينتوس الإيطالي معارًا من باريس، الذي اشتراه في 2019 من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

باريس مهتم بفيغا
ووفقًا للصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن باريس يضع رغبته في التعاقد مع متوسط ميدان سيلتا فيغو الإسباني غابرييل فيغا، وينافسه في الصفقة نادي ريال مدريد.

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