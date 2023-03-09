الدوري الفرنسي: باريس يرغب في تضميد جراحه الأوروبية بفوز محلي

القاهرة - بوابة الوسط

لا أحد يتمنى أن يكون حالياً مكان كريستوف غالتييه الذي يجد نفسه أمام مهمة شاقة جداً بعد خروج باريس سان جيرمان من ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني توالياً، لكن على مدرب ليل ونيس السابق إيجاد الطريقة التي تحفز لاعبيه على استعادة تركيزهم من أجل معركة لقب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

فبعد انتهاء مشواره عند ثمن نهائي مسابقة كأس فرنسا على يد غريمه مرسيليا بالخسارة أمامه بهدفين لهدف في الثامن من فبراير، ودّع سان جيرمان الأربعاء مسابقة دوري الأبطال من ثمن النهائي للموسم الثاني توالياً وتأجل حلمه بإحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه بخسارته مجدداً أمام بايرن ميونيخ الألماني بهدفين لصفر، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وعلى غالتييه الآن ايجاد الطريقة التي تُخرج لاعبيه من كبوتهم والتركيز على معركة الدوري التي يستأنفها كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤهما السبت في ضيافة بريست الثامن عشر ضمن المرحلة السابعة والعشرين.

وتبدو الفرصة ملائمة تماماً من أجل أن يستعيد لاعبو غالتييه شيئاً من معنوياتهم ضد فريق خسر في مواجهاته الـ12 الأخيرة مع النادي الباريسي، بينها اثنتان في مسابقة الكأس، ولم يحقق سوى أربعة انتصارات في الدوري هذا الموسم ما جعله قابعاً في المركز الثامن عشر.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري بفارق ثمان نقاط عن ملاحقه وغريمه مرسيليا و12 عن موناكو الثالث، وبالتالي سيسعى إلى عدم منحهما الأمل بالعودة إلى أجواء المنافسة على اللقب الوحيد المتبقي أمامه هذا الموسم.

التعلم من الخروج

وبعد السقوط الأربعاء في «أليانز أرينا»، قال غالتييه «لا أعلم إذا كان ذلك (الخروج) درساً نتعلم منه لكنه أمر محبط ومخيب. لاختلفت المباراة لو نجحنا في افتتاح التسجيل».

وخسر غالتييه جهود مدافعه وقائده البرازيلي ماركينيوس في بداية اللقاء للإصابة، لينضم بذلك إلى زميله نيمار الذي انتهى موسمه بسبب اضطراره لإجراء جراحة في كاحله الأيمن نتيجة إصابة تعرض لها أمام ليل في 19 فبراير، وفق موقع «فرانس 24».

وتذمر غالتييه من الإصابات، قائلاً «افتقدنا الكثير من اللاعبين المهمين في اللقاء الأول (ذهاباً) وفي اللقاء الثاني»، مضيفاً «بما أن بايرن سيطر على المباراة الأولى، قررنا أن نلعب بطريقة مختلفة الليلة (الأربعاء). لم يكن ذلك كافياً وهناك الكثير من الإحباط والخيبة في غرفة الملابس».

«علينا الآن أن نمضي قدماً» وشدد «لكن لا يمكن إعادة المباراة وعلينا الآن أن نمضي قدماً».

ويدرك غالتييه أن أي تعثر ضد بريست قد يعيد الأمل لمرسيليا وموناكو، لاسيما أنه بانتظار النادي الباريسي اختبارات صعبة للغاية في المراحل الثلاث التالية ضد رين الخامس وليون التاسع ونيس السابع.