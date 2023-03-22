ماركو فيراتي: أرغب في التتويج بدوري الأبطال مع باريس

القاهرة - بوابة الوسط

أكد لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ماركو فيراتي رغبته في الفوز بدوري أبطال أوروبا مع فريقه، رافضاً الجزم بعودته للعب في الدوري الإيطالي بالوقت الحالي.

وصرح فيراتي لشبكة «سكاي سبورت» الإيطالية اليوم الأربعاء، قائلا: «سعيد جدًا في باريس سان جيرمان ومهمتي وحلمي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا في باريس.. سأواصل القتال».

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وعن عودته إلى إيطاليا مستقبلاً، قال ماركو: «المستقبل في إيطاليا؟.. من يعرف؟، من المبكر جدًا الحديث عن ذلك، أنا لاعب في باريس، وأرغب في الاستمرار هنا».

وأكمل «نسير خطوة بخطوة حاليًا مع المدرب، الكرة الأوروبية صعبة للغاية، ومهمة التأهل في البطولات ليست سهلة، تركنا خيبة كأس العالم خلفنا، ونسعى للعودة من جديد إلى منصات التتويج، نحن مستعدون الآن لتحقيق نتائج جيدة».