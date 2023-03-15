«ويفا» يلوح بمعاقبة الأندية التي تمنع حضور مشجعي ضيوفها المباريات

القاهرة - بوابة الوسط

لوّح رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم السلوفيني ألكسندر تشيفيرين بمعاقبة الأندية التي تمنع مشجعي الفرق المنافسة من حضور المباريات خارج ديارها، بعد قرار نابولي الإيطالية منع جماهير أينتراخت فرانكفورت الألماني، من متابعة مباراة فريقهم في ملعب دييغو مارادونا المقررة الأربعاء في إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

قد تجد الأندية التي تمنع أنصار الفرق المنافسة من حضور المباريات خارج ديارها نفسها تحت طائلة العقوبات، هذا ما هدّد به رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، وفق «فرانس برس».

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وبموجب هذا القرار لن يحضر أي مشجع من فرانكفورت المباراة، لكن رئيس ويفا اعتبر هذا الأمر سابقة خطيرة وقال في تصريحات نقلها التلفزيون الألماني «هذا الوضع لا يطاق، ونحن بحاجة ماسة إلى القيام بشيء حيال ذلك لأن القرار خاطئ تمامًا».

وأضاف «علينا أن نقول إذا حدث شيء كهذا، فلن تلعب الأندية في المدن الخاضعة للعقوبات. بكل بساطة سنقوم بتغيير القوانين».

منع بحجة «العنف»

ومنعت وزارة الداخلية الإيطالية في البداية جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف الذي رافق مباراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم اعتقال تسعة أشخاص. ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة فرانكفورت.

ورُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر النادي الألماني التنازل عن 2700 بطاقة دخول لأنصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف تشيفيرين إنه من غير المقبول «أن تقرر السلطات الإيطالية فقط عدم السماح للجماهير الألمانية» وكشف عن «دعم الاتحاد الأوروبي الذي انضم إلى دعوى قضائية أقامها نادي أينتراخت فرانكفورت» بشأن الحظر.