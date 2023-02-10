رئيس «ويفا» يحذر من الارتفاع المستمر في أجور اللاعبين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» ألكسندر تشيفرين من أن العديد من الأندية الأوروبية «تهدد استدامتها الاقتصادية» بسبب الزيادة المستمرة في أجور اللاعبين، التي ارتفعت بنسبة 16% مقارنة بتلك التي كانت تدفعها قبل جائحة كورونا.

وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي للعبة أن إيرادات الأندية بلغت ارتفاعاً بمقدار 4.6% بينما ارتفعت إيرادات 150 نادياً من عقود الرعاية والأنشطة التجارية بنسبة 13%، عن تلك المستويات ما قبل انتشار الوباء، وفق ما نشره موقع شبكة «بي إن سبورت» القطرية.

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ومع ذلك؛ كان هناك قلق بشأن ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة 11%، بينما زادت تكاليف التمويل بنسبة 18% والسبب الرئيسي هو أجور اللاعبين.

وقال ألكسندر تشيفرين: «رغم اضطرابات لا سابق لها في السنوات الأخيرة، استمرت الأجور في النمو، حيث ارتفعت في المتوسط بنسبة 16% مقارنة بمعايير ما قبل الجائحة».

وأضاف: «رواتب لاعبي الدرجة الأولى على سبيل المثال، زادت بأكثر من ضعف معدلها خلال العقد الماضي وعلى الرغم من أن هذا ليس اتجاهاً سلبياً في حد ذاته، فمن الواضح أن الكثيرين يهددون استدامتهم الاقتصادية في سعيهم المتهور لتحقيق النجاح».

ارتفاع أجور اللاعبين

وأظهر التقرير زيادة بنسبة 108% في أجور اللاعبين على مدى السنوات العشر الماضية واستمرت في الارتفاع منذ عام 2019 على الرغم من انخفاض الإيرادات خلال الوباء.

وقال «اليويفا» أيضاً إن فترة الانتقالات يناير الماضية هيمنت عليها الأندية الإنجليزية، التي استحوذت على 31% من نشاط الانتقالات.

وأنفقت الأندية الإنكليزية ما مجموعه 830 مليون يورو (887.77 مليون دولار) في فترة الانتقالات الشتوية بينما ربحت 100 مليون يورو فقط.

وتختلف الأرقام عن تقرير الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» الذي قال إن الأندية الإنجليزية أنفقت 898.6 مليون دولار الشهر الماضي من أجل التعاقدات.