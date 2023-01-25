«ويفا» ينقل مباراة السوبر الأوروبي من روسيا إلى اليونان

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «ويفا» نقل مباراة السوبر الأوروبي للموسم الجاري 2023 إلى ملعب جورجيوس بالعاصمة اليونانية أثينا، بعد أن كان مقررا إقامته في مدينة كازان الروسية، وستقام البطولة في 16 من أغسطس المقبل.

وأسفر اجتماع الاتحاد الأوروبي اليوم عن نقل ملعب لقاء السوبر الأوروبي من روسيا، بالنظر للحرب الدائرة حاليا بينها وبين أوكرانيا، تنفيذا لقرار تجميد أنشطة روسيا الرياضية.

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وحدد المكتب التنفيذى للاتحاد الأوروبى لكرة القدم الرابع من أبريل المقبل موعداً لعقد الاجتماع المقرر إقامتها بالعاصمة البرتغالية لشبونة والذي سيسبق اجتماع الجمعية العمومية بيوم واحد بنفس المكان.