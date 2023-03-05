تين هاغ: أنا متفاجئ من انهيار الفريق في الشوط الثاني أمام ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، أنه متفاجئ من انهيار فريقه في الشوط الثاني أمام مضيفه ليفربول، بعدما تعرض لهزيمة قاسية بسباعية نظيفة، في ليلة تاريخية بملعب «أنفيلد» الأحد.

وقال تين هاغ: «أنا متفاجئ من أداء الفريق في الشوط الثاني، الشوط الأول كنا الأفضل، صنعنا فرصًا أفضل، خطأ واحد كلفنا هدفًا»، وفق تصريحاته التي نقلتها

جريدة «ذا أثلتيك».

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وتابع الهولندي: «أهدرنا المباراة بسرعة كبيرة، بعد شوط أول جيد، لاعبو ليفربول تماسكوا معًا وهذا ما لم نفعله، لم أر هذا من فريقي، لا أعتقد أننا نحن».

وأردف: «مررت بمثل هذه الأيام السيئة من قبل، وتلك الأيام هي من تعلمك، إذا قمت بالأشياء الصحيحة واتخذت إجراءات صحيحة كمدير فني، يمكنك أن تتعلم الكثير منها ويمكن أن تقوي عقليتك».

المدرب متعجب

وتعجب المدير الفني لمانشستر يونايتد من الوصول لهذه النتيجة، بعد تقديمهم أداء كبيرًا في الأسابيع والأشهر الماضية.

واختتم: «كان هذا أداء سيئًا حقًا، وأتحدث عن الشوط الثاني، لأن الشوط الأول، أعتقد أن فريقنا لعب جيدًا حقًا».