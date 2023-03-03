الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يلتقي ليفربول في قمة الجولة 26

القاهرة - بوابة الوسط

يتوق مانشستر يونايتد المتوهج إلى إلحاق المزيد من الضرر بغريمه الأزلي ليفربول، عندما يتواجهان على ملعب أنفيلد في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأحد، في حين يسعى أرسنال إلى الابتعاد أكثر عن مانشستر سيتي في الصدارة.

سيكون النادي اللندني مرشحًا بقوة لتخطي عقبة ضيفه بورنموث السبت، فيما يفتتح سيتي المرحلة ظهر اليوم ذاته ضد نيوكاسل المتطلع لوضع خيبة خسارة نهائي كأس الرابطة خلفه، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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فاز ليفربول بمباراتي الدوري ضد يونايتد الموسم الماضي بمجموع تسعة أهداف لصفر. لكن مسار كل من الناديين تغير بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الـ12 الماضية.

بعد أن أنهى جفافًا دام ستة أعوام بتتويجه بلقب كأس الرابطة الأحد الماضي على حساب نيوكاسل، وخسارته مباراة واحدة فقط في آخر 22 في جميع المسابقات، لا يزال مانشستر يونايتد على المسار الصحيح لتحقيق رباعية هذا الموسم.

الهزيمة تعني نهاية آمال اليونايتد في المنافسة

ولكن مع ابتعاد أرسنال 11 نقطة في الصدارة (علمًا انه لعب مباراة أكثر من يونايتد)، فإن أي نتيجة الأحد غير فوز أول على ملعب أنفيلد منذ 2016، قد تنهي آمال «الشياطين الحمر» بالمنافسة على لقب الدوري.

لا يزال يونايتد ينافس أيضًا على جبهة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» بعد إقصائه برشلونة، ويستضيف الخميس فريقًا إسبانيًا آخر هو ريال بيتيس على ملعب أولد ترافورد في ذهاب ثمن النهائي.

أما ليفربول الذي خسر ذهابًا في الدوري هذا الموسم ضد يونايتد على ملعب «أولد ترافورد»، فهو بحاجة لكل نقطة من أجل البقاء في المنافسة على المركز الرابع.

وعاد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب إلى الصراع بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل في آخر أربع مباريات في الدوري بعد أن استهل العام بطريقة كارثية.

لكن خلال هذه السلسة، مُني بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال مدريد الإسباني بخمسة أهداف لإثنين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال كشفت جميع عيوبه الدفاعية.

مانشستر أفضل «فورمة»

قال كلوب بعد فوزه على ولفرهامبتون منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة «أعتقد أن مانشستر يونايتد هو أفضل فريق في «الفورمة» راهنًا، ربما إلى جانب أرسنال وسيتي».

وتابع «يجب أن نبني على هذا الأداء والنتيجة وهذا ما نحاول القيام بها».

أرسنال للمواصلة

بدأ مسعى أرسنال للفوز بلقب الدوري للمرة الأولى منذ 19عامًا متزعزعًا الشهر الماضي عندما حصد نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات، بما في ذلك خسارة على أرضه أمام سيتي بثلاثة أهداف لواحد.

لكن فريق المدرب الاسباني ميكيل أرتيتا ردّ بقوة محققًا ثلاثة انتصارات متتالية ليبتعد عن منافسه بخمس نقاط في الصدارة.

قال أرتيتا بعد الفوز برباعية نظيفة على إيفرتون منتصف الأسبوع في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة «عندما تنظر إليهم (اللاعبين) كل يوم، تشعر فقط برغبتهم الكبيرة، وبسعيهم حقًا لتنفيذ ما نطلبه منهم ومدى رغبتهم في إرضاء جماهيرنا».

ما يتوقعه أرتيتا من لاعبيه

وتابع «لم يراودني الشك أننا سنقلب الأمور من ناحيتي الأداء والنتائج»، وهذا ما سيتوقعه من لاعبيه أمام بورنموث وصيف القاع على ملعب الإمارات.

أما سيتي، فيواجه امتحانًا أصعب على الورق عندما يستقبل نيوكاسل الخامس الذي لم يذق طعم الفوز في آخر أربع مباريات في الدوري محققًا انتصارًا واحدًا في 2023، ليخرج من الأربعة الأوائل، علمًا أنه يبتعد بأربع نقاط عن توتنهام الرابع لكنه خاض مباراتين أقل.