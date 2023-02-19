الدوري الإنجليزي: بثنائية راشفورد.. «يونايتد» يهزم «ليستر»

القاهرة - بوابة الوسط

تابع مهاجم مانشستر يونايتد هوايته التهديفية لا سيما بعد نهائيات كأس العالم بتسجيله ثنائية لفريقه في مرمى ليستر سيتي، ليخرج فائزا بثلاثية نظيفة الأحد في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وعزز مانشستر يونايتد من حظوظه في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى بعد أن رفع رصيده إلى 49 نقطة مقابل 41 لنيوكاسل الرابع الذي يملك مباراة مؤجلة، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

قد يستطيع «الشياطين الحمر» الدخول في الصراع على اللقب لأن فريقهم يتخلف بفارق 5 نقاط عن أرسنال المتصدر و3 نقاط عن جاره مانشستر سيتي.

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وعانى راشفورد كثيرا الموسم الماضي قبل تعيين المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ، لكن الأخير نجح في استخراج أفضل إمكانات اللاعب ليصبح بذلك الأكثر تأثيرا هذا الموسم بدليل تسجيله 24 هدفا في مختلف المسابقات.

بدأ مانشستر يونايتد المباراة ضاغطا لكن ليستر سرعان ما صنع فرصتين خطيرتين أولاهما بتمريرة من النيجيري كيليتشي إيهياناتشو الذي مرر كرة باتجاه هارفي بارنز المنفرد، لكن الحارس الإسباني دافيد دي خيا كان لها بالمرصاد.

تعملق دي خيا

ثم تعملق دي خيا في إبعاد كرة رأسية قوية لإيهياناتشو.

ونجح مانشستر يونايتد خلافا لمجريات اللعب في افتتاح التسجيل بواسطة راشفورد الذي انفرد بحارس ليستر سيتي وسدد كرة زاحفة بعيدا عن متناوله في الدقيقة 25.

وبات راشفورد أول لاعب يسجل في 7 مباريات تواليا على ملعب «أولد ترافورد» منذ واين روني العام 2010.

مانشستر تغير في الشوط الثاني

وظهر مانشستر يونايتد بوجه مختلف تماما في الشوط الثاني إثر دخول جايدون سانشو بدلا من الجناح الشاب الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو، فتحركت الجبهة الهجومية بتناغم أكبر.

ونجح راشفورد في كسر مصيدة التسلل ليضيف الهدف الثاني إثر تمريرة أمامية من البرازيلي فريد عند الدقيقة 56.

وختم سانشو التسجيل بعد هجمة مرتدة رائعة وتبادل الكرة مع قائد الفريق البرتغالي برونو فرنانديش ليتابعها الأول بيسراه داخل الشباك من مسافة قريبة بالدقيقة 61.