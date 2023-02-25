الدوري الإنجليزي: أرسنال يواصل صحوته ويهزم ليستر

القاهرة - بوابة الوسط

واصل أرسنال المتصدر صحوتَه، وحقق السبت فوزًا صعبًا على مضيفه ليستر سيتي بهدف البرازيلي غابريال مارتينيلي، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأجرى المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا تغييرًا واحدًا على التشكيلة التي بدأت ضد أستون فيلا مشرِكًا مارتينلي في الهجوم بدلا من إدوراد نكيتياه، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وحمل الأوكراني أولكسندر زينتشنكو شارة القيادة بدلا من النروجي مارتن أوديغارد كـ«لفتة احترام وحب في الذكرى السنوية الأولى للحرب في أوكرانيا»، وفق ما أعلن أرسنال.

وسجل البلجيكي لياندرو تروسار هدف السبق عندما أبعد الحارس داني وورد كرة من رُكنية، لكن الهدف أُلغي عقب العودة إلى حكم الفيديو المساعد «في ايه آر» بعد أن أمسك بن وايت بذراع وورد وأوقعه أرضًا أثناء إبعاده الكرة في الدقيقة 26.

حاول ليستر سيتي المعاقبة سريعًا وسجل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو هدفًا ولكنه أُلغي بسبب وجوده في موقع تسلل إثر تمريرة من البرازيلي تشيتشي عند الدقيقة 31.

أرسنال طالب بركلة جزاء

وطالب أرسنال بركلة جزاء إثر عرقلة من الأسترالي هاري سوتار على بوكايو ساكا لكن من دون جدوى، لينتهي الشوط الأول من دون أي تسديدة عل المرمى من الفريقين، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

لكن بداية الثاني جاءت مختلفة وتقدم الضيوف سريعًا بعد أن استخلصوا الكرة من الخصم لتصل على الرواق الأيسر إلى تروسار الذي مررها إلى مارتينلي، سددها من الجهة اليسرى من داخل المنطقة في أسفل الزاوية البعيدة وتعرض لإصابة بعد أن دهس أحد المدافعين على قدمه وتطلّب العلاج على أرض الملعب.

ودفع المدرب الأيرلندي براندن رودجرز بجايمي فاردي من أجل محاولة تعديل النتيجة لكن بطل إنجلترا 2016 أنهى المباراة من دون أي تسديدة على المرمى.