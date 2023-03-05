أول تعليق من المصري محمد صلاح بعد أن بات الهداف التاريخي لـ«ليفربول» في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط

عبر النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن سعادته عقب الفوز التاريخي، الأحد، على ضيفه مانشستر يونايتد في الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال صلاح، في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: «مانشستر فريق قوي ويقدم مستويات جيدة في الفترات الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز»، وفق ما نشرته شبكة «سكاي سبورتس».

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وأضاف: «كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف ونتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات المقبلة».

وبات محمد صلاح الهداف التاريخي لـ«ديربي الشمال الغربي» بين ليفربول ضد مانشستر يونايتد بـ12 هدفًا، بعدما سجل في المباراة السادسة تواليًا أمام «اليونايتد» في جميع المسابقات، كما حطم رقم أسطورة الليفر روبي فولر، وأصبح هداف الريدز التاريخي في الدوري بـ129 هدفًا.

التعليق على الإنجاز التاريخي

وعن هذا الإنجاز التاريخي الذي حققه اليوم، قال صلاح: «لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه من أجمل أيام حياتي».

وتابع: «عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز وحطمت رقمًا قياسيًا كنت أسعى إليه منذ أول قدومي للنادي».

وأردف قائلًا: «أتمنى أن أظل دائمًا أسعى وراء الأرقام القياسية.. وأنا محظوظ لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد».