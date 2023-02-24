قرعة «يوروبا ليغ»: روما في مواجهة سوسييداد ويوفي أمام فرايبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

أسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ» لكرة القدم والتي أجريت الجمعة في نيون السويسرية عن مبارزتين ساخنتين، تجمع الأولى بين نادي روما الإيطالي وريال سوسييداد الإسباني، والثانية بين يوفينتوس الإيطالي وفرايبورغ الألماني.

وفيما يلتقي أرسنال الانجليزي مع فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، يواجه مواطنه مانشستر يونايتد الذي استعاد شيئا من بريق الماضي بقيادة مدربه الهولندي إريك تن هاغ بتجاوزه برشلونة الإسباني بهدفين لهدف، الخميس في إياب الملحق بعد التعادل ذهابا بهدفين لمثلهما في «كامب نو»، ريال بيتيس الإسباني، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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وبالنسبة لإشبيلية للمتخصص بالمسابقة، والفائز بلقبها ست مرات في إنجاز قياسي، فيصطدم بفنربهتشه التركي، بينما يلعب روما مع ريال سوسييداد الإسباني في اختبار صعب جدا على رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ضد ثالث ترتيب «لا ليغا».

ويتجدد الموعد بين مفاجأة الدوري الألماني لهذا الموسم أونيون برلين وأونيون سان جيلواز البلجيكي بعدما تواجها أيضا في دور المجموعات.

ستقام مباريات الذهاب في 9 مارس والعودة في 16 من الشهر ذاته.