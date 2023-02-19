  • Alwasat News
Atwasat

الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 10:29 مساء
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
لاعبا يوفينتوس الإيطالي يحتفلان بالهدف الأول في شباك سبيزيا بالدوري الإيطالي، 19 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

حقق نادي يوفينتوس الإيطالي الفوز اليوم الأحد على ضيفه سبيزيا بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا إي».

وتقدم ليوفينتوس مويس كين بالهدف الأول في الدقيقة 32، لينتهي على إثره الشوط الأول، قبل أن يعود زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ويضيف الثاني لفريقه بالدقيقة 66.

- الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ونابولي أمام كريمونيزي
- ماسيمليانو أليغري: مواجهة نانت صعبة ونأمل في مواصلة المشوار

وأكد «السيدة العجوز» عودته لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق ثلاث جولات سابقة، بعد فوزه الجولة الماضية أمام فيورينتينا.

يوفينتوس في المركز السابع
ورفع يوفينتوس رصيده لـ32 نقطة في المركز السابع، ويبتعد عن أتلانتا صاحب المركز السادس بتسع نقاط.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري

«بوابة الوسط» تنشر مواعيد الجولة الثانية لإياب الدوري
«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة

«فلوسنا»: أبعاد الفساد في وزارة الصحة
توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا

توافد آلاف اليابانيين إلى حديقة «أوينو» لتوديع 4 حيوانات باندا
أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي البطل (صور)

أسرة الرياضة تودع «البقة» أفضل جناح أيسر.. والأولمبية والأندية الليبية تنعي ...
وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية

وزير الخارجية السعودي: الدول العربية بحاجة لنهج جديد حيال سورية
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية

زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب السعودية
كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا

كاريكاتير خيري - طرد مبعوثة الاحتلال الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي بأديس ...
فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)

فارس سعودي كفيف يكشف سر قفزه للحواجز بسهولة (صور)
نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص

نيو مكسيكو تعتزم إعدام 150 بقرة رميا بالرصاص
«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر

«الكوارث التركية» تسجل أكثر من 6 آلاف هزة ارتدادية بعد الزلزال المدمر
نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»

نتائج مثيرة في «رغبي» البطولة العربية بمشاركة ليبية تشهد خسارة «0-66»
«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%

«مرسيدس» ترفع أسعار السيارات بنسبة 43%
سبانخ مغذية في خطوات بسيطة

سبانخ مغذية في خطوات بسيطة
امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي

امرأة تحطّم منحوتة بقيمة 42 ألف دولار في معرض فني أميركي
ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير

ارتفاع صادرات الصين من شاحنات «بيك آب» 70% في يناير
النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»

النصر يلاقي المريخ السوداني وديا استعدادا لإياب «دورينا»
الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»

الرئيس التونسي يطرد مسؤولة أوروبية بسبب «تدخل سافر في الشأن الداخلي»
«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا

«تحقيقات»: الخطف السياسي والقبض التعسفي في ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
الدوري الفرنسي: باريس يحقق فوزا قاتلا على ليل
الدوري الفرنسي: باريس يحقق فوزا قاتلا على ليل
مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد
مدرب مانشستر: النادي يعمل على تجديد عقد راشفورد
إصابة نيمار خلال لقاء باريس وليل وغيابه غير محدد
إصابة نيمار خلال لقاء باريس وليل وغيابه غير محدد
وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو
وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو
الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب روتردام للتنس
الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب روتردام للتنس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر (فيديو)
«الدون» ينفجر.. أول سوبر هاتريك لـ«رونالدو» بقميص النصر ......
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية واللجوء لركلات الترجيح
استمرار التعادل بين الوداد والهلال بكأس العالم للأندية ......
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات الجزاء في النهائي
السنغال تحقق لقب «شان» على حساب المستضيف الجزائر بركلات ......
المزيد
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع...
المدير الرياضي لـ«باري»: تلقينا عروضا لشديرة من ضمنها نابولي
المدير الرياضي لـ«باري»: تلقينا عروضا لشديرة من ضمنها نابولي...
الدوري الإنجليزي: بثنائية راشفورد.. «يونايتد» يهزم «ليستر»
الدوري الإنجليزي: بثنائية راشفورد.. «يونايتد» يهزم «ليستر»...
الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب روتردام للتنس
الروسي دانييل مدفيديف يتوج بلقب روتردام للتنس...
وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو
وكيلة أعماله: هالاند يساوي مليار يورو...
المزيد