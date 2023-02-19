الدوري الإيطالي: يوفينتوس يهزم سبيزيا ويتقدم للمركز السابع

القاهرة - بوابة الوسط

حقق نادي يوفينتوس الإيطالي الفوز اليوم الأحد على ضيفه سبيزيا بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الإيطالي لكرة القدم «سيريا إي».

وتقدم ليوفينتوس مويس كين بالهدف الأول في الدقيقة 32، لينتهي على إثره الشوط الأول، قبل أن يعود زميله الأرجنتيني أنخيل دي ماريا ويضيف الثاني لفريقه بالدقيقة 66.

- الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ونابولي أمام كريمونيزي

- ماسيمليانو أليغري: مواجهة نانت صعبة ونأمل في مواصلة المشوار

وأكد «السيدة العجوز» عودته لسكة الانتصارات التي غابت عن الفريق ثلاث جولات سابقة، بعد فوزه الجولة الماضية أمام فيورينتينا.