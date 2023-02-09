  • Alwasat News
Atwasat

رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 09 فبراير 2023, 04:26 مساء
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»
لقطة إصابة جايلن براون من مباراة فريقه بوسطن سلتيكس ضد فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»، 8 فبراير 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

لم يقف غياب ثلاثة من أبرز لاعبي بوسطن سلتيكس، صاحب أفضل سجل في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والخروج الباكر لنجمه جايلن براون بسبب الإصابة حائلا دون فوزه على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 106-99 الأربعاء.

وتلقى براون ضربة غير متعمدة من كوع زميله جايسون تاتوم أثناء محاولة التقاطهما لكرة مرتدة قبل أقل من دقيقتين من نهاية الشوط الأول، ليغادر الملعب مصاباً بكدمة في وجهه، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

- كيفن دورانت يرغب في الانتقال إلى فينكس صنز​
- أسطورة ليبرون جيمس تحيي جدل المفاضلة التاريخية مع جوردان 

وأضيفت إصابة براون إلى غياب الثلاثي ماركوس سمارت وروبرت وليامس وآل هورفورد، إلا أن سلتيكس صاحب أفضل سجل في الموسم العادي ومتصدر المنطقة الشرقية مع 39 فوزًا و16 هزيمة، تابع على سكة الانتصارات.

قال تاتوم لقناة «إي أس بي أن» بعد نهاية مباراة بلغت خلالها نسبة نجاحه فريقه عن الرميات 52.6 في المئة، منها 19 رمية ثلاثية من أصل 35 محاولة: «هذه الأمسية كانت أفضل تعريف لما يعني فوز الفريق».

وسجل تاتوم 12 نقطة، وأضاف إليها 8 مرتدات و9 تمريرات حاسمة، في حين ساهم رفاقه في الحدّ من خطورة سفنتي سيكسرز ونجمه الكاميروني جويل إمبيد، المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي وأفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة، في حين ساهم زميله جيمس هاردن بـ 26 و11 تمريرة حاسمة.

وأثنى تاتوم على رفاقه قائلا: «هؤلاء اللاعبون يبذلون الكثير من الجهد. هم محترفون وعندما يتم الطلب منهم دخول أرض الملعب يبذلون قصارى جهدهم وينافسون».

فوز كليفلاند كافالييرز
وبدوره، افتقد كليفلاند كافالييرز لعدد من لاعبيه إلا أنه نجح في الفوز على ديترويت بيستونز 113-85.

وفي غياب دونوفان ميتشيل وداريوس غارلاند للإصابة، تحمل الثنائي جاريت آلن (20 نقطة) وإيفان موبلي (19) عبء المباراة، وساهم في تقدم كافالييرز بفارق 18 نقطة مع نهاية الربع الأول في طريقه إلى فوزه الرابع توالياً.

وفي هيوستن، فاز ساكرامنتو كينغز على هيوستن روكتس بفارق نقطتين 130-128، في نهاية مباراة حبست الأنفاس حين نجح ديأيرون فوكس في تسجيل ثلاث رميات حرة قبل 3 أعشار من الثانية من صافرة النهاية بعد خطأ مثير للجدل من إريك غوردون.

وأنهى فوكس اللقاء مع 31 نقطة، منها 13 في الربع الأخير، ليحول دون فوز هيوستن برغم 41 نقطة لنجمه جالن غرين في مباراة شهدت تبدّل صاحب الأفضلية 22 مرة.

فوز رابتورز
وفي تورونتو، سجل الكاميروني باسكال سياكام 37 نقطة و10 متابعات وقاد فريقه رابتورز للفوز على سان انتونيو سبيرز 112-98.

وحقق سياكام «دابل – دابل» مع 30 نقطة للمرة الرابعة هذا الموسم والـ 22 في مسيرته، علما أنه نجح في جميع رمياته السبع في الربع الأول في طريقه لتسجيل 18 نقطة، هي الأعلى له هذا الموسم في ربع واحد.

وفاز ميامي هيت على ضيفه إنديانا بايسرز 116-111، بعد عودته إلى ملعبه عقب سلسلة من 4 مباريات خارجه خسر في ثلاث منها مقابل فوز يتيم.

وبرز في صفوف ميامي الذي حقق فوزه السابع توالياً على أرضه في أفضل سلسلة له هذا الموسم، بام أديبايو مع 38 نقطة وجيمي باتلر (25).

لوس أنجليس كليبرز خسر
وفي مباريات أخرى، خسر لوس أنجليس كليبرز أمام دالاس مافريكس 104-110، ويوتا جاز أمام مينيسوتا تمبروولفز 118-143. وفاز بورتلاند ترايل بلايزرز على غولدن ستايت ووريرز 125-122، وواشنطن ويزاردز على تشارلوت هورنتس 118-104.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار

وكالة «فيتش»: قيمة أضرار الزلزال في تركيا وسورية قد تصل إلى 4 مليارات دولار
مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا

مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية

مستخدمو «تويتر» يشكون مشكلات فنية
سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو

سويسرا تعيد منحوتة حجرية عمرها 2500 عام إلى البيرو
حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسورية تتخطى 16 ألف وفاة
تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)

تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح إلى المرحلة الثانية بـ«أمير الشعراء» (فيديو)
ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري

ريال مدريد إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري
سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة

سوناك لا يستبعد تزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة
واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس

واشنطن تتهم الصين بإرسال مناطيد تجسس إلى القارات الخمس
في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم

في حلب السورية.. الناجون يتجرعون مرارة القلق على مفقوديهم
«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)

«أدرينالين» مع القراندي طوطو (ElGrandeToto)
«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية

«فلوسنا»: حوار مع وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية
«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!

«تحقيقات»: مياه معدنية.. لكن غير صالحة للشرب!
كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين

كاريكاتير خيري - اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان والإسرائيليين
1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية

1.5 مليون ريال لكل لاعب في الهلال السعودي بعد التأهل إلى نهائي مونديال الأندية
تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا

تقرير أممي: الفقر وليس الدين دافع التحول إلى التطرف في أفريقيا
نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب

نص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الذي أقره مجلس النواب
قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات

قناة الوسط «WTV» تستعد لاستئناف «دورينا» بأضخم تجهيزات عبر مختلف الاستديوهات
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
مارسيليا يوقف حلم باريس سان جيرمان بكأس فرنسا
فييتو يعيد اكتشاف نفسه مع الهلال السعودي
فييتو يعيد اكتشاف نفسه مع الهلال السعودي
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير مؤثرة
رئيس برشلونة: أنقذنا النادي من الخراب.. وتصريحات شقيق ميسي غير ...
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من إنتر
النصر السعودي يعلن وصول الحارس الأرجنتيني روسّي بعد خطفه من ......
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى بفوزها على أزارينكا
بطولة أستراليا المفتوحة: ريباكينا إلى النهائي للمرة الأولى ......
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات انتقال مشبوهة
خصم 15 نقطة من رصيد «يوفنتوس» في الدوري الإيطالي لصفقات ......
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد
الأهلي يهزم سياتل بكأس العالم ويتأهل لمواجهة ريال مدريد...
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر
مصرع لاعب سورية السابق نادر جوخدار ونجله في الزلزال المدمر...
المزيد
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن بي إي»
رغم الغيابات.. بوسطن سلتيكس يفوز على فلادلفيا سفنتي في «الإن......
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي تورينو ونابولي أمام كريمونيزي
الدوري الإيطالي: يوفينتوس يواجه فيورنتينا وميلان يلتقي ......
برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو
برشلونة يقترب من إعلان تجديد عقدي الظهيرين بالدي وروبيرتو...
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير
المدير الرياضي لروما: حاولنا التعاقد مع زياش في يناير...
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش
سامبدوريا يقترب من بيع مدافعه عمر كولي لبشكتاش...
المزيد