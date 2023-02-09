كيفن دورانت يرغب في الانتقال إلى فينكس صنز

القاهرة - بوابة الوسط

يتجه نجم كرة السلة الأميركي كيفن دورانت للانتقال إلى فينكس صنز في صفقة تبادل ضخمة مع بروكلين نتس، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

ونقلت شبكة «إي إس بي إن» ووسائل أخرى عن مصادر لم تسمها، أمس الأربعاء، أن نتس قرر الاستغناء عن دورانت وتي جاي وارن مقابل استقدام ميكال بريدجز وكام جونسون وجاي كراودر وأربعة خيارات من الدور الأول للـ«درافت» من صنز، وفق موقع «فرانس 24».

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وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي لإقفال باب الانتقالات في الدوري الخميس، بعد صفقة تبادل كايري إرفينغ من نتس إلى دالاس مافريكس الأحد، بعد أن طلب اللاعب الرحيل.

كما تزامنت هذه الخطوة مع تصريح المالك الجديد لنادي صنز الملياردير مات إشبيا في يومه الأول في منصبه الجديد: «لن أجلس هنا لعدّ الدولارات. سأبحث في كيفية تطوير فريقنا».

وطلب دورانت، المتوج بلقب الدوري مرتين وأفضل لاعب في النهائيات مرتين وأفضل لاعب في الموسم العادي العام 2014، في يونيو الماضي بانتقاله من نتس في صفقة تبادل، وذلك بعد أقل من عام من توقيعه على تمديد عقده لمدة أربع سنوات بقيمة 198 مليون دولار.

دورانت محبط

وشعر دورانت بالإحباط من تراجع أداء فريقه الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية «بلاي أوف» الموسم الماضي على الرغم من وجود النجمين الآخرين إرفينغ وجيمس هاردن في حينها.

في أغسطس، أصبح من الواضح أن دورانت سيبقى في بروكلين، إلا أن نتائج النادي في بداية هذا الموسم لم ترتق لآمال نجمه، فتمت إقالة المدرب الكندي ستيف ناش بعد 5 هزائم مقابل فوز يتيم.