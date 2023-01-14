برايتون يعمق جراح ليفربول ويهزمه بثلاثية في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

عمق نادي برايتون الإنجليزي من جراح ضيفه ليفربول بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة، في الجولة الـ20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البرميرليغ»، ليتجاوزه في سلم الترتيب.

وجمع برايتون 30 نقطة في المركز السابع، بينما أرسل ليفربول للمركز التاسع بـ28 نقطة، الذي تعرض للخسارة السادسة هذا الموسم.

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وفي أول فوز لبرايتون على ملعبه أمام ليفربول، سيطر الأول على مجريات المباراة، ولم يعط الفرصة للاعبي «الريدز» للعودة في اللقاء، وسجل ثلاثة أهداف حملت توقيع سولي مارش هدفين، وداني ويلبيك هدف واحد.

مواجهة قوية أمام تشيلسي

وينتظر ليفربول الجريح على ملعبه «أنفيلد» مواجهة قوية أمام تشيلسي الذي يعاني هو الآخر هذا الموسم، في المباراة المقبلة بالدوري الإنجليزي الممتاز ضمن الجولة الـ21.

وعلق مدرب ليفربول يورجن كلوب عقب الهزيمة الثقيلة لشبكة بي بي سي: «أنا محبط للغاية من نتيجة المباراة، برايتون استحق الفوز، قدموا مباراة كبيرة، لم نقدم المستوى المرغوب، لا أتذكر أننا لعبنا مباراة أسوأ من اليوم طوال تاريخي في ليفربول».

وأكمل كلوب: «خرجنا من المباراة بنقاط سلببية فقط، يجب علينا التحسن، حاولنا مساعدة اللاعببين في المباراة عن طريق التغييرات، لكن لم ينجح الأمر، تحسين الفريق سيبنى على ما حصل الليلة».

هيندرسون يشعر بالاستياء

وعبر كابتن فريق ليفربول جوردان هيندرسون عن استيائه عقب اللقاء، قائلا: «كل شيء سار بشكل سيئ، لم نقدم مستوى جيدا في اللقاء، برايتون كانوا الأفضل في كل شيء».

وأردف: «نحن في لحظة صعبة جدا على الفريق، يجب أن نبقى متحدين، ونتحمل المسؤولية جميعا، ثقتنا ومعنوياتنا منخفضة حاليا، يمكننا أن نصبح أفضل، يجب أن نواصل القتال».