شكوك حول مشاركة روبرتسون في مواجهة ليفربول المقبلة أمام برينتفورد

القاهرة - بوابة الوسط

تحوم الشكوك حول مشاركة ظهير أيسر نادي ليفربول الإنجليزي أندرو روبرتسون في المباراة المقبلة الإثنين أمام برينتفورد ضمن منافسات الأسبوع 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البرميرليغ».

وأوردت جريدة «ديلي ميل» البريطانية، خبرًا يفيد بعدم قدرة روبرتسون على اللحاق بمواجهة فريقه المقبلة، إذ لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في المباراة أمام ليستر سيتي يوم الجمعة الماضي.

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وتعرض أندرو لكدمة قوية على مستوى الساق، قبل أن يستبدله المدرب يورجن كلوب عند الدقيقة 61، في المباراة التي فاز بها ليفربول بهدفين مقابل هدف وحيد.