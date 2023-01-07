جفارديول: ليفربول نادي أحلامي وتشيلسي يرغب في ضمي

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المدافع الكرواتي، جوسكو جفارديول، عن نادي أحلامه، الذي يشجعه منذ الصغر، وسط اهتمام كبير من الأندية بالحصول على خدماته في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال جفارديول في حديث تلفزيوني: «ليفربول هو نادي أحلامي، أنا أشجعه منذ الصغر، كنت أتابع مبارياتهم مع أبي، تابعنا كل موسم بالتفصيل، لم نترك مباراة، هو الفريق الذي يملك مكانة خاصة في قلبي»، وفق ما نشره الصحفي فابريزيو رومانو.

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ونال المدافع صاحب الـ20 عامًا استحسان الكثير من الأندية، بعد أدائه مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022، وحصوله على المركز الثالث.

محاولة تشيلسي لخطف جفارديول

وأضاف جوسكو: «حاول تشيلسي التعاقد معي في الصيف الماضي، لكنني أخبرتهم برغبتي في البقاء ستة أشهر مع نادي لايبزغ، الآن نحتاج أن ننظر كيف ستجري الأمور، لا يزال هناك متسع من الوقت في فترة الانتقالات الحالية».

وارتبط اسم جفارديول بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بينما تحدثت بعض التقارير عن رغبة مانشستر سيتي في جعل المدافع الكرواتي، أغلى مدافع في العالم.