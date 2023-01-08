أميركا بطل أول نسخة من كأس يونايتد للتنس على حساب إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط

أحرز منتخب الولايات المتحدة النسخة الأولى من كأس يونايتد المختلطة في كرة المضرب بفوزه على إيطاليا (3-صفر) في المباراة النهائية، الأحد، وحسم الأميركي تايلور فريتز النتيجة نهائيا لصالح منتخب بلاده بفوزه على الإيطالي ماتيو بيريتيني نقاط (7-6) (7/4) و(7-6) (8/6) في المباراة الثالثة ليتقدم (3-صفر).

يأتي هذا بعد أن حقق كل من مواطنيه فرنسيس تيافو وجيسي بيغولا الفوز في مباراتيهما، الأول على لورنتسو موسيتي 6-2 ثم بالانسحاب، والثانية على مارتينا تريفيزان (6-4) و(6-2)، وقال فريتز بعد الفوز: «إنه أمر رائع للفريق التتويج بهذه المسابقة. أنا سعيد جدا لحسم النتيجة نهائيا لصالح بلدي. المشاعر لدى التتويج رائعة»، حسب «فرانس برس».

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وكانت الولايات المتحدة قد سحقت بولندا التي قادتها المصنفة الأولى عالميا إيغا شفيونتيك بنتيجة (5-صفر) في نصف النهائي، في حين تفوقت إيطاليا على اليونان (4-1)، وضمت المسابقة التي تمنح نقاطا للاعبين واللاعبات المشاركين فيها، 18 منتخبا مقسمة على ست مجموعات في سيدني ويريسباين وبيرث، ثلاث في كل مدينة.